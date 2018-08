| Date endet im Pool

Langsam wird es ernst in der RTL-Sendung "Die Bachelorette". In der vierten Folge fordert Nadine Klein von den zwölf verbliebenen Kandidaten vollen Einsatz – auch im Zwischenmenschlichen. Vor allem von Chris Kunkel und Daniel Lott wünscht sich die Bachelorette weniger Zurückhaltung und mehr Flirtfaktor. "Ich habe mich für Chris und Daniel entschieden, weil beide mir optisch sehr gut gefallen. Von beiden kam aber noch nicht so viel", erklärt Nadine und bittet die beiden zum Date mit Klippenspringen.

Auch Dave Rupp, Alex Hindersmann, Stefan Gritzka, Brian Dwyer und Kevin Pander wollen bei der Bachelorette punkten, werden von Nadine aber fies augetrickst. Statt des erhofften Dates mit der Bachelorette geht's zur Bierprobe mit deren bestem Freund Tobi. Der Männertag gefällt den Kandidaten dann aber offenbar doch besser als erhofft. Nur blöd, dass Nadine heimlich alles mitansehen und -hören kann.

Am nächsten Tag bekommt die Bachelorette beim Einzeldate mit Maxim Sachraj dann richtig weiche Knie. Das liegt weniger am Paragliding in luftiger Höhe als an ihrer Begleitung. "Maxim ist ein bildhübscher Mann, mega charismatisch. Wenn er einem da so gegenübersitzt, einem tief in die Augen blickt und auch wirklich Interesse zeigt - das schüchtert schon auch ganz schön ein", schwärmt Nadine Klein vom Ingenieur aus Hamburg. Der geht schließlich im Pool aufs Ganze und startet die nächste Knutschoffensive. "Willst du mich küssen?", fragt er Nadine, die in der dritten Folge Alex Hindersmann den ersten Kuss der achten Staffel gewährte.

Derweil ist Rafi Rachek gar nicht zum Flirten zumute. Der Gute fühlt sich missverstanden und hat weder Augen für die schöne Bachelorette Nadine noch für die schöne Insel Korfu. Stattdessen nimmt er sich seine Mitstreiter zur Brust: "Ihr habt mich oft kritisiert, ich bin oft falsch verstanden worden. Zudem habe ich seit über einer Woche Heimweh - extrem!" Und auch Stefan Gritzka hält offenbar nicht mehr viel auf der griechischen Insel. "Bei mir funkt es bislang gar nicht, null", gesteht der Steuerfachangestellte.

Ob er schon vor der Nacht der Rosen freiwillig geht oder der Bachelorette noch eine Chance gibt, zeigt RTL am Mittwoch ab 20.15 Uhr.

Lesen Sie hier: Wer ist raus? Wer ist weiter? Folge für Folge im Überblick.

Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Die Bachelorette" finden Sie hier.