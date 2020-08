| Nach Corona-Pause

Von Antje Rehse

Nach der Corona-Zwangspause geht die Champions League in ihre heiße Phase. Zwei deutsche Mannschaften stehen im Viertelfinale und haben es damit zum Finalturnier in Lissabon geschafft. Hier finden Sie alle Paarungen und Sendetermine.

Rekordmeister FC Bayern nutzte seine gute Ausgangslage im Rückspiel gegen den FC Chelsea souverän und gewann nach dem 3:0-Auswärtssieg im März nun in München mit 4:1. Wieder einmal ragte dabei Robert Lewandowski heraus, der an alle vier Bayern-Toren beteiligt war. Nun kommt es in Lissabon zum Topspiel gegen den FC Barcelona.

Die Leipziger konnten dagegen noch beide Achtelfinalspiele gegen Tottenham Hotspur vor der Corona-Pause austragen und stehen damit schon länger als Teilnehmer des Finalturniers fest. Leipzig trifft im Viertelfinale auf Atlético Madrid. Borussia Dortmund scheiterte vor der Pause an Paris St. Germain.

Ab dem Viertelfinale geht es ohne Hin- und Rückspiele weiter. Wer es ins Halbfinale (bzw. später Finale) schafft, entscheidet sich jeweils in nur einem Aufeinandertreffen der Teams beim Finalturnier in Lissabon. Sky und DAZN (jetzt einen Monat kostenlos testen*) dürfen je drei Spiele des Viertelfinals zeigen, eines davon jeweils exklusiv. Das Spiel der Bayern gegen Barca ist nur bei Sky zu sehen.

Halbfinale und Finale werden sowohl bei Sky als auch bei DAZN übertragen. Sollte es eine deutsche Mannschaft ins Finale schaffen, würde dieses auch im Free-TV zu sehen sein.

Das Viertelfinale der Champions League 19/20 im Überblick:

Mittwoch, 12. August 2020 (Anpfiff jeweils um 21.00 Uhr)

Atalanta Bergamo - Paris St. Germain (DAZN)

Donnerstag, 13. August 2020

RB Leipzig - Atlético Madrid (Sky und DAZN)

Freitag, 14. August 2020

FC Barcelona - FC Bayern München (Sky)

Samstag, 15. August 2020

Manchester City - Olympique Lyon (Sky und DAZN)

Die Halbfinals in Lissabon finden am 18. und 19. August statt, das Finale am Sonntag, 23. August.

Europa League bei RTL und DAZN

Das Finalturnier in der Europa League findet in NRW statt. RTL, das ausgewählte Spiele im Free-TV überträgt, verlagert die Berichterstattung in einen Beach Club am Rhein. Der Privatsender zeigt u.a. am 10. August um 21.00 Uhr das Viertelfinale von Bayer Leverkusen gegen Inter Mailand in Düsseldorf. Alle Spiele der Europa League sind bei Streaming-Anbieter DAZN zu sehen. Hier finden Sie alle Infos zur TV-Übertragung und Sendezeiten in der Europa League.



