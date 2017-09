Zweiter Teil der zwölften Staffel

"Criminal Minds": Neue Folgen mit einem alten Bekannten

Die zwölfte Staffel der US-Crime-Serie "Criminal Minds" geht bei SAT.1 in die zweite Runde. In den neuen Folgen, die ab dem 21. September 2017 ausgestrahlt werden, gibt es zudem ein Wiedersehen mit einem alten Bekannten.

In der ersten neuen Episode muss das BAU-Team eine mysteriöse Bande in San Diego aufspüren. Deren Mitglieder brechen in Villen ein, feiern dort ausgelassene Partys und ermorden anschließend die heimkehrenden Besitzer. Doch was ist das Motiv?

Agent Derek Morgan ist zurück

In den neuen Folgen können sich Fans der Serie unter anderem auf ein Wiedersehen mit einem alten Bekannten freuen. Agent Derek Morgan (Shemar Moore) kehrt zurück. Eigentlich hatte sich der 47-jährige Schauspieler in der elften Staffel von "Criminal Minds" verabschiedet, um in Hollywood durchzustarten. Doch die ganz großen Rollen blieben aus.

Im Frühjahr erreichte "Criminal Minds" bei SAT.1 bis zu 13,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern. Falls die Quoten halbwegs stabil bleiben, können sich die Zuschauer wohl auf mehr Geschichten der "Behavioral Analysis Unit" freuen, in den USA hat CBS eine 13. Staffel der Krimiserie bestellt.

Quelle: teleschau – der Mediendienst