"The Best Never Rest" in echt: Mick Jagger, der am 26. Juli seinen 75. Geburtstag feiert, scheint in Sachen Rock'n'Roll niemals nachlassen zu wollen. Hier sieht man ihn beim Eröffnungskonzert der aktuellen "No Filter Tour", das im Mai 2018 in Dublin stattfand.

Fotoquelle: Charles McQuillan/Getty Images