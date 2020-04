ZDF-Show

Von Rupert Sommer

Ungewöhnliche Fragen und skurrile Alltagsrätsel: Damit traktiert Johannes B. Kerner diesmal unter anderem Sonja Zietlow, Janine Kunze, Wolfgang Stumph und "Wilsberg"-Darsteller Leonard Lansink.

Querdenker werden in vielen Stellenausschreibungen gesucht. Und das Um-die-Ecke-Denken gilt als eine der wichtigsten Eigenschaften von interessanten, weil geistig flexiblen und vielseitig interessierten Menschen. In der Praxis – und vor allem unter Druck, wenn Kameras und Scheinwerfer eingeschaltet sind – ist es aber gar nicht so einfach, spontan und schlagfertig zu agieren. Das beweist einmal mehr die neue Folge der ZDF-Familienshow "Da kommst du nie drauf!", die vor Kurzem aufgezeichnet wurde. Johannes B. Kerner traktiert seine Promi-Gäste mit ungewöhnlichen Fragen und eher absurden Alltagsrätseln, bei denen Köpfchen und Einfallsreichtum gefragt sind.

Im Vorfeld der Show war Kerner unterwegs und hat amüsante kleine Filmchen gedreht, die im Studio eingespielt werden und so knifflige Fragen in die Runde holen. Die Köpfe rauchen diesmal unter anderem bei den Schauspielern Wolfgang Stumph, Leonard Lansink, Janine Kunze und Axel Milberg. Außerdem sind die "Dschungelcamp"-Moderatorin Sonja Zietlow und der TV-Komiker Paul Panzer zu Gast.

Weitere Ausgaben von "Da kommst du nie drauf!" sind für Mittwoch, 29. April, sowie Mittwoch, 13. Mai, jeweils um 20.15 Uhr im ZDF-Programm geplant.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH