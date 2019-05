| "Germany's Next Topmodel"

Simone ist "Germany's next Topmodel". Bei Instagram feierte die 21-Jährige ihren Sieg – und bekam Glückwünsche von prominenter Stelle.

"Germany's Next Topmodel 2019! Tausend Dank!!! #simishine #teamsimone", schrieb Simone bei Instagram. In den Kommentaren gratulierten ihr nicht nur Fans, sondern auch Promis. Youtube-Star Simon Desue, dessen Freundin Enisa ebenfalls in dieser Staffel mitgemacht hatte, schrieb "Glückwunsch Simi".

Und selbst Paris Hilton, die in einer Folge Gast-Jurorin war, hat Simone offensichtlich nicht vergessen. "Herzlichen Glückwunsch, Liebes. Ich bin so stolz auf dich!"

Simone setzte sich im Finale gegen Sayana und Cäcilia durch. Und das, obwohl sie einen deutlich sichtbaren Verband am rechten Bein trug. "Ich kann es noch gar nicht wirklich realisieren und bin total geflasht. In den letzten 15 Wochen habe ich alles dafür getan, mir fehlen die Worte. Ich bin so vielen Menschen aus tiefstem Herzen dankbar, die mich auf diesem Weg unterstützt haben - und vor allem Heidi", sagte sie nach ihrem Sieg.