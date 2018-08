Deutsches Topmodel

In einem Interview hat Heidi Klum verraten, welche Frau ihr Fashion-Vorbild ist. Die Auserwählte kleidet sich ziemlich extravagant.

Für viele Frauen ist Heidi Klum (45) ein Vorbild in Sachen Mode. Doch auch das Supermodel orientiert sich bisweilen am Style anderer. "Ich denke bei vielen Frauen, die ich treffe – wow, die zieht sich super an!", verriet Klum im Interview mit der Zeitschrift "Gala". "Gwen Stefani zum Beispiel. Gwen ist eine Trendsetterin. Eine starke Frau, die ich super toll finde."

Alltagstauglich sei der ungewöhnliche Stil der 46-jährigen Sängerin allerdings nicht, schränkt Klum ein: "Es ist natürlich schwierig, rumzulaufen wie Gwen Stefani. Nicht jede Frau kann so ins Office gehen."

Quelle: teleschau – der Mediendienst