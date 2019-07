Neue Folgen

Von teleschau

Mehr oder weniger bekannte Promis lassen Einblicke in ihr Privatleben zu. Wer Klatsch und Tratsch liebt, ist hier richtig.

Wie geht es wohl Mallorca-Auswanderin Iris Klein in ihrer Finca? Warum haben der ehemalige Rotlichtkönig Bert Wollersheim und seine Ginger noch keine Kinder, obwohl sie es sich schon so lange wünschen? Und unter welchem Beauty-Problem leidet Ex-"Bachelor"-Kandidatin Yeliz Koc? Wen diese Fragen brennend interessieren, der wird mit "Promis Privat" bestens unterhalten: Die Doku-Soap, die montags bis freitags bei SAT.1 ausgestrahlt wird, begleitet mehr oder weniger bekannte Promis in ihrem Alltag abseits von den Kameras und der Öffentlichkeit und bietet einmalige Einblicke hinter die Kulissen der Promiwelt.

Nach eher mittelmäßigen Quoten der ersten Staffel Ende letzten Jahres (zwischen vier und sechs Prozent Marktanteil pro Folge) startet SAT.1 nun mit der zweiten Staffel in den Vorabend. Mit von der Partie sind unter anderen Popsänger Joey Heindle, Daniela Katzenbergers Mutter Iris Klein und ihr Mann Peter, "Bachelor in Paradise"-Pärchen Yeliz Koc und Johannes Haller, Schlagersängerin und Ex-Dschungelqueen Melanie Müller, Reality-TV-Sternchen Bert und Ginger Wollersheim, Designer Julian F. M. Stoeckel, Fotomodel Cathy Lugner und Schlagersänger Markus Becker mit seiner Frau Kirstin.

Sie alle stehen vor schweren Problemen, bewegenden Neuanfängen oder auch prägenden Wendepunkten. Wie werden sie mit solchen Situationen wohl umgehen?

