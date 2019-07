Kein normaler Tag am Strand: Blake Lively kämpft in "The Shallows - Gefahr aus der Tiefe" als Medizinstudentin Nancy gegen einen Großen Weißen. Für den unsäglich öden deutschen Untertitel des Films kann die Hollywood-Schönheit natürlich nichts.

Fotoquelle: TVNOW / 2016 Columbia Pictures Industries, Inc.