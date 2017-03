| Sabine Postel und Oliver Mommsen

Bremer "Tatort"-Kommissare verabschieden sich 2019

Die Schauspieler Sabine Postel und Oliver Mommsen werden 2019 das letzte Mal als Hauptkommissarin Inga Lürsen und Hauptkommissar Stedefreund in einem Tatort ermitteln. Wie der zuständige Sender Radio Bremen (RB) mitteilt, werde der Abschied mit einem furiosen Finale zelebriert.

Sabine Postel, die seit Dezember 1997 die Bremer Hauptkommissarin Inga Lürsen spielt, blickt auf 35 Bremer Tatorte "mit einem weinendem, aber auch mit einem lachenden Auge" zurück. "Der Bremer Tatort hat mir immer viel bedeutet, doch nach 20 Jahren ist für mich die Zeit reif für einen Wechsel", sagt die Schauspielerin.

Und auch ihr Kollege Oliver Mommsen, der seit 2001 auf 30 Bremer Tatort-Ausgaben kommt, sieht es ähnlich: "Es war eine tolle Zeit, in der wir viel geschafft haben und uns auf hohem Niveau austoben durften. Es ist alles andere als einfach zu sagen 'Noch fünf Filme und dann ist Schluss', aber nach 20 Jahren Bremer Tatort fühlt es sich gut und richtig an." Bekanntlich solle man gehen, wenn es am Schönsten ist. "Und das ist es gerade definitiv", so Mommsen.

Radio Bremen kündigt furioses Finale an

Radio Bremen-Programmdirektor Jan Weyrauch verspricht den Zuschauern zudem, dass der Abgang der beiden "mit einem furiosen Finale" zelebriert werde und bedankte sich zugleich für die bisherige Arbeit: "Sabine Postel und Oliver Mommsen haben einen grandiosen Job vor der Kamera abgeliefert und sie haben sich auch immer hinter und neben der Kamera für den Tatort und Radio Bremen eingebracht."

Annette Strelow, redaktionell für den Bremer Tatort verantwortlich, sprach von Eigenschaften wie "Herzblut, Können, Teamgeist und Leidenschaft", die Postel und Mommsen zu vertrauten und glaubwürdigen Ermittlern gemacht hätten. "Gerne hätten wir noch viele Fälle mit beiden gelöst. Aber ich kann den Wunsch nach kreativer Veränderung auch verstehen", so die Abteilungsleiterin des Bereichs "Fiktion & Unterhaltung".

Nächster Bremer Tatort im März

Das nächste Mal sind die Bremer Ermittler am 12. März 2017 um 20.15 Uhr in dem Tatort "Nachtsicht" im Ersten zu sehen, ehe nach drei weiteren Auftritten des beliebten Ermittlerduos dann in 2019 der letzte Radio Bremen-Tatort mit Postel und Mommsen im Ersten zu sehen sein wird.

