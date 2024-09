Optischer Veränderung beim "Bergretter": Hättest du Sebastian Ströbel wiedererkannt?

Seit 2014 ist Sebastian Ströbel bei "Die Bergretter" im Einsatz. Die ZDF-Serie erfreut sich großer Beliebtheit. Seit Jahren verfolgen zahlreiche Zuschauer die spannenden Fälle von Markus Kofler und seinem Team. Seine Schauspielkarriere startete der 47-Jährige in der TV-Serie "Kommissar Rex" 1998. Seitdem hat sich nicht nur vieles im Privatleben von Sebastian Ströbel geändert, auch optisch hat der Schauspieler eine erstaunliche Wandlung hingelegt.

Nach seiner Rolle bei "Kommissar Rex" nahm die Schauspielkarriere von Sebastian Ströbel weiter Fahrt auf. Von 2001 bis 2009 ergatterte Sebastian Strobel eine größere Rolle in der TV-Serie "Powder Park".

2004 war der zukünftige "Bergretter" in der Komödie "Abgefahren - Mit Vollgas in die Liebe", an der Seite von Felicitas Wollund Nina Tenge zusehen.