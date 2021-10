The Masked Singer 2021: Wer ist das Axolotl?

Ein schillerndes Kostüm für eine schillernde Persönlichkeit? Das Axolotl ist eines von zehn Kostümen in der fünften Staffel von "The Masked Singer".

"Damit das Axolotl in seiner ganzen Pracht erstrahlen kann, haben wir Unmengen an Perlen in Regenbogenfarben auf dem Kostüm montiert. Die schimmern jeweils in der gleichen Farbe wie der Stoff", erklärt Gewandmeisterin Alexandra Brandner. Für das Kostüm wurde Schicht für Schicht ein schimmernder Stoff mit funkelnden Perlmuttfarben in zwölf durchscheinenden Farbtönen geairbrusht. Besonders auffällig sind die Tentakel, die eine Spannweite von 1,60 Metern haben.

Welcher Promi könnte sich in diesem auffälligen Kostüm wohl verbergen? Erste Hinweise gibt es ab 16. Oktober in der ersten Live-Show der fünften Staffel von "The Masked Singer".

Welche Hinweise gibt es zum Axolotl? Vor dem ersten Auftritt so gut wie keine. Nur so viel: Das Axolotl ist ein echter Kindskopf und wird nie erwachsen. Außerdem ändert es ständig seine Stimmung: Extra verbaute LED-Lichter das Axolotl je nach Stimmungslage in einer anderen Farbe leuchten.

Was sind die Gerüchte zum Axolotl? Wegen der kleinen Hände und Füße glaubt mancher Facebook-User an eine Frau. Aber auch die Namen Ralf Schmitz oder Matthias Schweighöfer sind schon gefallen.

Was sagt das Ratepanel? Ruth Moschner hat natürlich schon eine Idee. "Wusstest ihr, dass das AXOLOTL das Lieblings-Wassertier von Hobby-Aquarianerin Enie van der Meiklokjes ist? Ich finde das schon verdächtig", so die Moderatorin. Rea Garvey hält sich etwas bedeckter. Ich glaube, der Star hinter dieser Maske hat viele verschiedene Persönlichkeiten, vielleicht ein:e Schauspieler:in? Mir kommen keine Namen in den Sinn, aber ich schätze mal, dass Axel Prahl das Haarteil lieben würde."

Die neue Staffel von "The Masked Singer" läuft ab 16. Oktober immer samstags um 20.15 Uhr bei ProSieben. Hier sehen Sie die Bilder der Kostüme.