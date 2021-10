The Masked Singer 2021: Wer ist der Teddy?

Der Teddy scheint seine besten Jahre zwar hinter sich zu haben, trotzdem ist er noch immer zum Knuddeln. Doch wer könnte sich bei "The Masked Singer" unter dem Kostüm verbergen?

Die ein oder andere Schramme hat er abbekommen, aber der Teddy erzählt die besten Geschichten aus den "guten alten Zeiten". Wenn er anfängt, hängen alle an seinen Lippen. "Das Besondere am Teddy ist der kostspielige und schwer zu beschaffende Stoff. Und dieser ist nicht flexibel. Daher mussten wir uns hier eine besondere Unterkonstruktion ausdenken, um dem Teddy das Bewegen zu ermöglichen", erklärt Maskenbauerin Marianne Meinl.

Der Teddy ist eines von zehn Kostümen, das in der fünften Staffel von "The Masked Singer" bei ProSieben zu sehen ist. Ab dem 16. Oktober läuft die Show immer samstags um 20.15 Uhr.

Ruth Moschner ist natürlich schockverliebt. "Mein Herz schmilzt umgehend", sagt die Moderatorin. "Er ist zwar nicht mehr der Jüngste, aber viel geliebt, und unvergessen! Und irgendwie muss ich bei den langen schlanken Beinen an Hugo Egon Balder denken." Rea Garvey, der bekanntlich nicht so auf knuffige Kostüme steht, hat noch keinen Tipp. Er glaubt aber, dass der Teddy Publikumsliebling wird.

In der ProSieben-Show treten zehn Prominente auf, die in aufwendigen Kostümen stecken. Beim Sprechen wird ihre Stimme verzerrt, lediglich beim Singen ist die Original-Stimme zu hören. In der Vergangenheit gewannen Max Mutzke, Sarah Lombardi, Tom Beck und Sasha die Show. Aber nicht nur Profi-Sänger, sondern auch Schauspieler, Moderatoren, Sportler oder Comedians stecken unter den Masken.