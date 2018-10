VOX-Dokureihe

Was haben Sarah Kern (50), Sila Sahin (32), Jessica Stockmann (51), Anouschka Renzi (54), Elna-Margret Prinzessin zu Bentheim und Steinfurt (39) und Ute Lemper (55) gemeinsam? Sie alle haben bereits Kinder und nehmen an der dritten Staffel von "6 Mütter" teil.

Ab Frühjahr 2019 schaut die beliebte VOX-Personality-Dokureihe wieder tief in das Privatleben der Prominenten. Ein genaues Sendedatum ist noch nicht bekannt.

Die sechs porträtierten Frauen haben Kinder im Alter von vier Monaten bis 25 Jahren – zuletzt wurde Sila Sahin im Juli 2018 Mutter eines Sohnes. Was die Frauen eint, ist ihr Leben im Rampenlicht und, dass alle versuchen ihren Job in der Öffentlichkeit, die Beziehung und den Nachwuchs unter einen Hut zu bekommen. Dabei erhalten die Zuschauer seltene Einblicke in das ganz normale Leben der sonst eher glamourös abgelichteten Stars.

Zusammen sehen sich die Frauen Video-Ausschnitte aus ihrem Alltag mit den Kindern an und diskutieren anschließend darüber. Dabei sehen die Probleme der Promi-Ladys ganz unterschiedlich aus: Der einstige "GZSZ"-Star Sila Sahin musste eine Fehlgeburt verkraften, Designerin Sarah Kern wagte als Alleinerziehende mit ihren beiden Söhnen einen Neustart im Ausland und das Kind von Elna-Margret Prinzessin zu Bentheim und Steinfurt wird per Hausgeburt im Schloss das Licht der Welt erblicken.

Quelle: teleschau – der Mediendienst