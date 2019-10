Enthüllungsbuch wird adaptiert

Von teleschau

Im Mai 2017 entließ US-Präsident Donald Trump den damaligen Chef des FBI, James Comey. Nicht einmal ein Jahr später veröffentlichte Comey ein Enthüllungsbuch mit dem Titel "Größer als das Amt: Auf der Suche nach der Wahrheit – der Ex-FBI-Direktor klagt an", in dem er mit Trump abrechnet, ihn als Mann ohne moralischen Kompass bezeichnet.

Das Buch wurde schnell zum Bestseller. Nun sicherten sich die CBS Studios die Rechte an dem Werk, eine vierstündige Mini-Serie wurde in Auftrag gegeben. Die Besetzung steht bereits fest: Wie CBS auf Twitter bekannt gab, wird der irische Schauspieler Brendan Gleeson ("Am Sonntag bist du tot", "Harry Potter") die Rolle des US-Präsidenten übernehmen. James Comey selbst werde von US-Schauspieler Jeff Daniels ("Der Marsianer", "The Looming Tower") dargestellt.

Das Drehbuch stammt aus der Feder von Billy Ray ("Captain Phillips"). Dass die Verkörperung des US-Präsidenten keine leichte Aufgabe werden wird, betonte der Autor, der auch auf dem Regiestuhl Platz nehmen wird, in einem Statement: "Es ist kaum vorstellbar, dass es eine schwerere Herausforderung für einen Schauspieler gibt, als Donald Trump zu spielen." Die Dreharbeiten für die Mini-Serie sollen im November beginnen. Ein Ausstrahlungstermin ist bisher noch nicht bekannt.

Quelle: teleschau – der Mediendienst