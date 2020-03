| Überblick

Von Antje Rehse

Das Coronavirus hat auch in Deutschland immer mehr Auswirkungen auf den Alltag. Viele Menschen sind verunsichert. In diversen Formaten berichten die Fernsehsender über Zahlen, Maßnahmen und offene Fragen.

Auch die TV-Sender sind mehr und mehr vom Coronavirus betroffen. So werden Talkshows wie Maybrit Illner und Anne Will oder auch Unterhaltungsformate wie die RTL-Tanzshow "Let's Dance" oder "The Masked Singer" bei ProSieben werden ohne Studio-Publikum produziert. Die ZDF-Reihe "Fernsehgarten on Tour" mit drei geplanten Sendungen wurde ganz abgesagt. Mehr Informationen dazu finden Sie unter diesem Link.

Im Folgenden finden Sie eine Auswahl von TV-Sendungen, die das Coronavirus thematisieren. Der Überblick wird regelmäßig aktualisiert.

Montag, 16. März

Viren - Die unsichtbare Gefahr

Der neue Corona-Virus ist dem Virus sehr ähnlich, der zu Beginn des Jahrtausends die SARS-Pandemie ausgelöst hat. Die Doku erklärt, wie Viren funktionieren. -> 14.45 Uhr, phoenix

Marco Schreyl - Live

Die RTL-Talkshow wird wegen der Corona-Krise live gesendet. "Ausnahmezustand - Leben mit dem Coronavirus" heißt das Thema am Montag. Gemeinsam mit Experten sowie Joachim Llambi und Thorsten Legat spricht Marco Schreyl über den Ausnahmezustand, den das Coronavirus ausgelöst hat. Außerdem kommen bei "Marco Schreyl" eine alleinerziehenden Dreifach-Mutter im Home-Office und ein Supermarktmitarbeiter ausführlich zu Wort, der völlig erschlagen ist von der Wucht der Hamsterkäufe. -> 16.00 Uhr, RTL

Die Nordeportage: Corona - Alltag mit dem Virus

Die NDR-Reportage zeigt, wie das Coronavirus immer weitreichenderen Einfluss auf unser alltägliches Leben hat und wie die Menschen damit umgehen. -> 18.15 Uhr, NDR

Hart aber fair extra

Zu Beginn der zweistündigen Spezialausgabe mit dem Thema ""Die Corona-Krise: Wo stehen wir, was kommt noch?" zeigt eine 30-minütige Reportage die aktuelle Situation in Deutschland und in Nachbarländern: Wie wirkt sich die Corona-Krise auf das öffentliche Leben im Land aus? Wie versuchen Betriebe und Behörden, die Situation zu meistern? Wie bestehen Ärzte, Pfleger und Krankenhäuser diesen Stresstest? Und wie entwickelt sich die Lage im benachbarten Ausland? Danach diskutieren Peter Altmaier (Bundeswirtschaftsminister), Anja Kohl (ARD-Börsenexpertin), Prof. Jonas Schmidt-Chanasit (Virologe), Ulrike Scheuermann (Diplom-Psychologin, Krisenberaterin und Sachbuchautorin), Bernd Niemeier (Hotelier; Präsident DEHOGA Nordrhein-Westfalen) und Frank Bräutigam (ARD-Rechtsexperte). -> 20.15 Uhr, ARD

Corona-Sprechstunde

In der "Corona-Sprechstunde" wird das Thema Corona-Virus und seine Folgen aus der Sicht von Allgemeinärzten und Corona-Spezialisten, aber auch Fachleuten aus allen Lebensbereichen diskutiert. Zuschauerinnen und Zuschauer haben Gelegenheit, Fragen zu stellen. -> 20.15 Uhr, ARD-alpha

Extra – Das RTL Magazin Spezial

Wie wirkt sich das Coronavirus auf die Menschen in Deutschland aus und was können wir in unserem konkreten Alltag beachten? Antworten sucht Moderatorin Nazan Eckes unter anderem im Gespräch mit dem renommierten Arzt und Medizinjournalist Dr. Christoph Specht, der eine Einschätzung zur medizinischen Lage hierzulande trifft und unter anderem erläutert, wie weit die Suche nach einem Impfstoff bereits vorangeschritten ist. Um die Lage zu verdeutlichen, wagt "Extra" den Bick in deutsche Arztpraxen und begleitet Allgemeinmediziner, die konfrontiert mit vollen Wartezimmern gerade jetzt große Herausforderungen zu meistern haben. Darüber hinaus begleitet "Extra" eine alleinerziehende Mutter, die neben ihrem Berufsalltag durch die Schließung der Schulen und Kitas einen regelrechten Balanceakt zu bewältigen hat, um die Betreuung ihrer Kinder zu garantieren. -> 22.15 Uhr, RTL

phoenix unter den linden

Unser gewohntes Zusammenleben wird durch die Corona-Krise mehr und mehr auf die Probe und in Frage gestellt. Jeder trägt Verantwortung - nicht nur für sich selbst, sondern auch für sein unmittelbares und erweitertes Umfeld. Und wichtiger denn je wird das Vertrauen in die Verlässlichkeit des anderen. Das Virus und die Verantwortung - Die Wiedergeburt des Wir-Gefühls? Darüber diskutiert Michaela Kolster mit ihren Gästen Konstantin Kuhle (FDP, MdB, Innenpolitischer Sprecher) und Prof. Harald Welzer (Soziologe und Sozialpsychologe). -> 22.15 Uhr, phoenix