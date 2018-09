| SAT.1-Show

Ab dem 9. September messen sich wieder jeden Sonntag zehn Hobbybäcker bei SAT.1 in "Das große Backen". Wer schafft es ins Finale der 6. Staffel und krönt sich am Ende als "Deutschlands bester Hobbybäcker 2018", wer muss schon vorher die Segel streichen, weil seine Kuchen, Torten und Cupcakes die Jury nicht überzeugen? Folge für Folge erfahren Sie es hier.

Aufgaben

Anders als in den vorherigen Staffeln müssen die Teilnehmer bei "Das große Backen" 2018 gleich drei Aufgaben pro Folge meistern. Doch die Mühe lohnt sich: Der Gewinner darf sich nicht nur als "Deutschlands bester Hobbybäcker 2018" bezeichnen, sondern streicht auch 10.000 Euro ein bringt ein eigenes Backbuch auf den Markt. Insgesamt strahlt SAT.1 in diesem Jahr acht Folgen aus.

Die Kandidaten von "Das große Backen"

Zehn Teilnehmer backen in der 6. Staffel von "Das große Backen" um die Wette. Mit dabei ist Andrea (52), eine Krankenschwester aus Aschheim. Benjamin (37, aus Stadtbergen) nimmt wegen seiner Oma teil, die gleichzeitig sein größter Fan ist. Barbara (64, aus Hanau) ist selbst schon Oma und backt am liebsten für ihre Kinder und Enkelkinder. Janet (34, Garbsen) hat das Backen in der Schwangerschaft für sich entdeckt. Julien (29, Bern) hat das Dekorieren bei seiner Freundin gelernt. Susanne (31, München) begeisterte ihre Familie mit Weihnachtsplätzchen und blieb so beim Backen. Lucille (39, Kerpen) hat italienische Wurzeln und steht besonders auf Tiramisú. Auch Michael (27, Regensburg) verfeinert am liebsten einen Klassiker: die Schwarzwälder Kirschtorte. Wären da noch Patrick (26, Schmölln), der gerne auch mal ein herzhaftes Brot backt, und Jasmin (28, Essen) deren Back-Blog im Internet schon einige Fans hat.

Die Moderatorin

Nach ihrer Babypause – im Juni 2017 brachte sie Zwillinge zur Welt – ist Enie van de Meiklokjes zurück bei "Das große Backen". In der 5. Staffel hatte Annika Lau die frühere VIVA-Moderatorin und gelernte Dekorateurin vertreten. "Ich bin gespannt, welcher Hobbybäcker dieses Mal die tollkühnsten Tortenträume kreiert", sagt die 44-Jährige. "Bei der Aufgabe 'Tortenuniversum' war ich wahnsinnig überrascht davon, wie spacig Torten aussehen können, so dass man fast Hemmungen hat reinzubeißen. Aber wenn man sich traut und den Anschnitt sieht, läuft einem das Wasser im Mund zusammen."

Die Jury

Torten-Dekorateurin Betty Schliephake-Burchardt und Christian Hümbs, Deutschlands Patissier des Jahres 2017, bewerten die Kreationen jeden Sonntag am Vorabend (Sendebeginn ist je nach Vorprogramm gegen 17.40 Uhr) hinsichtlich Aussehen, Geschmack, Back-Technik und Kreativität.