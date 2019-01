Neue SAT.1-Serie

Von Erik Brandt-Höge

Zwei Dickköpfe müssen miteinander klarkommen: Jens Atzorn bekommt es in der neuen SAT.1-Serie mit einem aufmüpfigen Bullmastiff zu tun.

Eine neue Krimi-Serie mit Kommissar und Hund auf SAT.1 – das wirft Fragen auf. Die erste: Hat "Der Bulle und das Biest" die Betitelung "neu" überhaupt verdient? Schließlich hat der Sender bereits in den Neunziger- und Nuller-Jahren mit einem Polizeihund und seinem Herrchen TV-Geschichte geschrieben ("Kommissar Rex" startete 1994). Und die zweite: Kommt diese Produktion mit Jens Atzorn (der Sohn von Robert Atzorn und Angelika Hartung), der den Ermittler Elias Decker spielt, und Bullmastiff Rocky weitgehend ohne Klischees aus? Denn natürlich erwartet jeder sofort den schwierigen Junggesellen, der sich nur dank seines cleveren Vierbeiners im Job und Privatleben über Wasser halten kann.

Die Antworten: Ja und Jein. "Der Bulle und das Biest" ist ein Serien-Novum und als solches ein echtes Highlight, weil es schneller, lustiger, unberechenbarer als Bekanntes aus dem Kommissar-mit-Polizeihund-Kosmos ist. Produzentin Gerda Müller ("Der letzte Bulle", "Herzensbrecher – Vater von vier Söhnen", "Knastarzt") überrascht auf ganzer Linie. Sie setzt auf Action-Szenen (gleich zu Beginn liefern sich Decker und Rocky einen Kampf) ebenso wie auf Romantik (Decker und Nachbarin Sarah, gespielt von Nora Huetz) und durchaus taffe Kriminalfälle (Frau wird beim Junggesellinnenabschied von Baggerschaufel erschlagen).

Das Ganze hat Witz, das Tempo ist Hoch, es geht zackzackzack voran. Da wird kein Wert aufs Wurstsemmelschnappen oder sonstige ach so schelmische Hundeszenen à la "Rex" gelegt. In "Der Bulle und das Biest" passiert gefühlt immer irgendetwas. Allerdings werden hier die Klischees geradezu zelebriert – denn Decker ist nicht nur der erwartbare harte Knochen von einem Ermittler, sondern er buhlt – auch vorhersehbar – zusammen mit Rocky um die Gunst der schönen Sarah, die praktischerweise gleich nebenan wohnt. Dass Decker ebenso machohafte Züge hat (Boxer, Biertrinker, Autoliebhaber) wie liebenswerte (aufwendiges Candlelight-Dinner inklusive Kochen für Sara) – auch irgendwie klar. Dennoch und mit allem Für und Wider: Atzorn (42), den man so eine schöne Hauptrolle schon länger gewünscht hat, hat das Zeug zum Shootingstar – dieser Bulle und sein Biest auf vier Pfoten werden ihre Fans finden!

Mit "Der Bulle und das Biest" eröffnet SAT.1 ab 7. Januar den neuen Serienmontag. Im Anschluss an Decker und Rocky werden neue Folgen von "Einstein" gezeigt. Auch die dritte Staffel dreht sich freilich um Physik-Superhirn Felix Winterberg (Tom Beck), der sich an der Aufklärung mysteriöser Mordfälle versucht.

Quelle: teleschau – der Mediendienst