Jetzt wartet das Abi

Erster Trailer: So wird "Fack ju Göhte 3"

"Hefte raus, Klassenarbeit, ihr Opfer!": Im Oktober startet der dritte und letzte Teil von "Fack ju Göhte", jetzt wurde ein erster Trailer veröffentlicht. Wir verraten, worum es in dem neuen Film der Erfolgsreihe geht.

Lehrer Zeki Müller (Elyas M'Barek) will Chantal (Jella Haase), Danger (Max von der Groeben), Zeynep (Gizem Emre) und seine anderen Schüler unbedingt durchs Abitur bringen. Keine leichte Aufgabe, zumal Danger sogar noch einmal die Schulbank im Deutschunterricht drücken muss, zusammen mit einigen Flüchtlingen, die erst seit ein paar Monaten im Land sind.

Schulleiterin Gudrun Gerster (Katja Riemann) ist keine große Hilfe für Müller, da sie mit dem Bildungsministerium genug Probleme am Hals hat. Abhilfe schaffen soll die neue Lehrerin Biggi Enzberger (Sandra Hüller, "Toni Erdmann"). Sie organisiert für Müller ein Antimobbing-Seminar, um seine Schüler auf Trab zu bringen.

Regie bei "Fack ju Göhte 3" führte erneut Bora Dagtekin, in weiteren Rollen spielen Uschi Glas, Bernd Stegemann, Michael Maertens, Farid Bang und Jana Pallaske. In den Kinos soll der Film am 26. Oktober anlaufen.

Das ist der erste offizielle Teaser-Trailer zu "Fack ju Göhte 3":

Quelle: teleschau – der Mediendienst