Überraschungsduell

Sie sind zwei Starköche, die jeweils ihre eigene Sendung haben und daher eigentlich auch konkurrieren. Eigentlich! – Denn nun stattet Tim Mälzer seinem Kollegen Steffen Henssler in einem "Grill den Profi Sommer-Special" (Sonntag, 30. September, 20.15 Uhr, VOX) einen überraschenden Besuch ab.

"In einem der Kochgänge muss er sich unerwartet gegen Starkoch Tim Mälzer am Grill messen!", verrät der Sender bereits jetzt über das Gipfeltreffen.

Bei dem Special muss Henssler sich eigentlich unter freiem Himmel am Grill gegen die Comedias Oliver Pocher und Dennis aus Hürth, sowie "Bachelor in Paradise"-Teilnehmerin Evelyn Burdecki durchsetzen. Der Besuch von Mälzer schien nicht angekündigt. Selten sieht man die beiden Starköche gemeinsam am Herd, zuletzt aber besuchte Henssler den 47-Jährigen in dessen NDR-Show "Tim Mälzer kocht!".

Eine Woche vor dem Stelldichein der Kochgiganten, am Sonntag, 23. September, 20.15 Uhr, versucht schon Roland Trettl sich bei "Grill den Profi Sommer-Specials" zum Sieg zu kochen. Gegen ihn treten "Eurovision Song Contest"-Teilnehmer Michael Schulte, Profitänzerin Nikeata Thompson und Schauspieler Ralf Möller an. Wie immer bewertet eine Jury um Reiner Calmund, Spitzenköchin Maria Groß sowie Sommelier Gerhard Retter die Gerichte. Moderiert werden beide Sonntags-Specials von Ruth Moschner.

Quelle: teleschau – der Mediendienst