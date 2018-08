Eigentlich sollte Alec Baldwin in "Joker" den Vater von Batman spielen. Doch der Schauspieler zog zurück. Bei Twitter begründete er seine Entscheidung.

Alec Baldwinals Thomas Wayne, der in dieser einen Comic-Verfilmung mal nicht als Batmans Vater, sondern als schmieriger Geschäftsmann auftritt? Darauf durften sich Kinogänger nur zwei Tage lang freuen: Der Schauspieler erklärte via Twitter, dass er "nicht engagiert wurde, um in Todd Phillips 'Joker' einen verhinderten Donald Trump zu spielen". Er ergänzt: "Das wird nicht passieren. Nicht. Passieren".

Let me state, for the record, that I have NOT been hired to play a role in Todd Phillips’ JOKER as some Donald Trump manque.

That is not happening.

Not.

Happening.