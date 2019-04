| "NDR Talk Show"

Eigentlich sollte Jörg Pilawa am Freitagabend (12. April) nur als Gast in der "NDR Talk Show" auftreten. Doch nun muss der Moderator spontan arbeiten und selbst die Rolle des Co-Gastgebers übernehmen.

Wie der NDR am Freitag mitteilte, ist Hubertus Meyer-Burckhardt an Grippe erkrankt. Deshalb springt Pilawa kurzfristig für seinen erkrankten Kollegen ein und unterstützt Barbara Schöneberger als Gastmoderator.

Gäste der "NDR Talk Show" am 12. April sind die Schauspieler Elyas M'Barek und Anna Schudt, Sängerin Lena Meyer-Landrut, Konditorin Bettina "Betty" Schliephake-Burchardt (bekannt als Jurorin in "Das große Backen"), Prof. Stefan Kölsch, Neurowissenschaftler und Musikpsychologe, Britta Stender, Pastorin und Chefin der Freiwilligen Feuerwehr in Elmshorn sowie TV-Koch Rainer Sass.