Von Rika Sturm

Vor 25 Jahren startete die "Kelly Family" mit ihrem Album "Over The Hump" so richtig durch. RTL feiert die musizierende Großfamilie mit einer Jubiläumsshow.

Die Zahlen sprechen immer noch für sich: Mit über 20 Millionen verkauften Tonträgern gehört die Kelly Family zu den erfolgreichsten Bands Deutschlands. Vor 25 Jahren, im Jahr 1994, schaffte die irische Familienband mit dem Album "Over The Hump" ihren großen Durchbruch. Es war die Begründung einer Musiklegende, die auch heute noch Furore macht. Zum Jubiläum würdigt RTL die Kellys jetzt erstmals mit einer ganz auf sie zugeschnittenen Primetime-Show.

Zusammen mit Moderator Oliver Geissen begeben sich Joey, Angelo, Patricia, John, Cathy und Paul in der Jubiläumsshow auf eine Reise durch die Vergangenheit. Sie teilen private Geschichten aus ihrer Kindheit und blicken auf ihre außergewöhnliche Erfolgsgeschichte zurück: Sie wurden von Straßenmusikern zu Stars, die bis heute große Arenen füllen.

Nachdem jedes einzelne Familienmitglied durch seine eigenen Höhen und Tiefen gegangen ist, verbindet sie immer noch ein starkes Familienband. Gerade dieser Zusammenhalt und eben auch der stete Wandel, der von der Öffentlichkeit oft bis ins Private hinein begleitet wurde, ließ eine einmalige Verbindung zwischen Band und Fans erwachsen. Viele wurden mit den Kellys älter, die Jungen identifizieren sich hingegen mit der neuen Generation der talentierten Großfamilie. Der Erfolg kommt also mitnichten von Ungefähr. 2017 feiert die Kelly Family mit ihrem Nummer-Eins-Album "We Got Love " ein unglaubliches Comeback. Es beweist, wie viele Menschen die Familie bis heute begeistert.

Musikalische Einlagen dürfen in der Show natürlich auch nicht fehlen. Die Geschwister performen neben Songs aus ihrem neuen Jubiläumsalbum "The Kelly Family – 25 Years Later", auch die erfolgreichsten Hits. "Mit diesem Album feiern wir das Jahr 1994, wir feiern "Over The Hump" und wir feiern vor allem die letzten 25 Jahre mit euch. Für diese wundervolle Zeit möchten wir uns nun aus ganzem Herzen bedanken", erklärt Angelo Kelly.

Passend zum neuen Album geht es für die Kelly Family ab 22. November wieder auf Tour. 41 Konzerte in ganz Europa stehen auf dem Programm. Man kann gespannt sein, was Joey, Angelo, Patricia, John, Cathy und Paul sowie diverse prominente Weggefährten dem Moderator Oliver Geissen nun erzählen werden.

Quelle: teleschau – der Mediendienst