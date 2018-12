TV-Premiere im ZDF

Von John Fasnaugh

The Last King – Schlacht der Könige

Pferde gegen Skier: Vor verschneiter Mittelalter-Kulisse kommt es in "The Last King" zu einer Verfolgungsjagd der etwas anderen Art.

Auch wenn die Zeit der Wikinger inzwischen vorbei war: Brutal und blutig ging's in Norwegen Anfang des 13. Jahrhunderts noch immer zu. Als König Håkon Sverresson ermordet wird, scheint der Machtwechsel zum Greifen nah. Was den Meuchelmördern aus dem Kreise der Bagler noch fehlt, ist allein der Kopf von Håkon Håkonsson, dem gerade erst geborenen unehelichen Sohn und letzten Nachkommen von Sverresson. Der Sage nach geschah in diesen Tagen wahrhaft Heldenhaftes.

So auch im Film: Um Baby-Håkon zu beschützen, nehmen sich die tapfersten Königstreuen, die Birkebeiner, des Jungen an. Sie möchten ihn weit entfernt in Sicherheit bringen – der Überlieferung entsprechend größtenteils per Ski. Regisseur Nils Gaup ("Pathfinder") gelang mit "The Last King" (2016) (nun mit dem Untertitel "Schlacht der Könige" anstelle von "Der Erbe des Königs" versehen) ein sehenswertes Action-Abenteuer. Das ZDF zeigt den Film zu später Stunde als TV-Premiere.

Man ahnt es schon: Erzählerisch hat "The Last King" nicht allzu viel zu bieten. Die dünne Geschichte wiegt Nils Gaup jedoch mit einer furiosen Inszenierung auf, indem er sich voll auf die Verfolgung quer durch eine verschneite, trüb-düstere Gebirgslandschaft stürzt. Vorneweg die Birkebeiner Torstein (Kristofer Hivju, Tormund Riesentod aus "Game of Thrones") und Skjervald (Jakob Oftebro, "Die Brücke – Transit in den Tod", "Kon-Tiki") samt Baby auf Skiern, immer dicht dahinter die Bagler auf ihren polternden Schlachtrössern, angeführt vom tumben Schlächter Orm (Nikolaj Lie Kaas, "Erbarmen").

Die historischen Eckdaten der Geschichte mag man schnell wieder vergessen. Die irren Abfahrtsszenen aber bleiben im Gedächtnis und machen "The Last King" zu einem wenigstens nicht ganz alltäglichen und durchaus unterhaltenden Historien-Abenteuer. Die wintersportlich versierten Birkebeiner riskierten für die Rettung des jungen Håkon Håkonsson ihr Leben. Noch heute finden in Norwegen nach den damaligen Helden benannte Langstrecken-Rennen statt, etwa der "Birkebeinerløypet" oder das "Birkebeinerrennet".

