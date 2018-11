RTL-Serie

"Unter Uns"-Fans aufgepasst: Was in der 6000. Folge des RTL-Dauerbrenners passiert, können die Anhänger der Serie beeinflussen. In einer Umfrage können sie die schönste Hochzeit der Seriengeschichte auswählen. Diese wird dann in der Jubiläumsfolge am Dienstag, 4. Dezember, um 17.30 Uhr, noch einmal in ihrer vollen Länge gezeigt.

Zur Auswahl stehen insgesamt fünf Hochzeiten aus den letzten 24 Jahren der Daily. Mit dabei sind Ute und Till (2003), Rebecca und Rufus (2008), Micki und Tobias (2014), Sina und Bambi (2015), sowie Irene und Robert (2017).

RTL-Redakteurin Frauke Holler zeigt sich von der Idee begeistert: "Das ist einmalig! Das gab es bei Unter uns noch nie, dass unsere Zuschauer im Internet ganz aktuell über den Inhalt einer Folge abstimmen konnten." Dafür haben die Macher der Serie auch gehörigen Aufwand in Kauf genommen. Schließlich mussten von der Jubiläumsfolge insgesamt fünf Versionen gedreht werden.

Die Idee, die Zuschauer mit einer Abstimmung einzubinden, stamme von der Executive Producerin Katharina Katzenberger, wie "Unter Uns"-Producerin Agnes Hertwig erläuterte. Noch bis Freitag, 30. November, um 16 Uhr, können die Fans online auf rtl.de ihr persönliches Traumpaar auswählen.

Quelle: teleschau – der Mediendienst