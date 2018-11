"Dancing on Ice"

Tanzende Promis gehen im Fernsehen immer – das haben "Let's Dance" und Co. in den letzten Jahren eindrucksvoll bewiesen. SAT.1 geht mit seiner neuen Show "Dancing on Ice" nun einen Schritt weiter und schickt – der Name verrät es bereits – Promis zum Tanzen aufs Eis. Jetzt verriet der Sender, welche Stars und Sternchen sich auf die neue Show einlassen.

Mit dabei sind Sängerin Sarah Lombardi, Entertainerin Désirée Nick, Kurvenmodel Sarina Nowak, Moderatorin Aleksandra Bechtel, Musiker John Kelly, Bob-Olympiasieger Kevin Kuske, Schauspieler Timur Bartels ("Club der roten Bänder") sowie Profitänzer Detlef D! Soost. Sie alle bekommen einen professionellen Eiskunstläufer an die Seite gestellt, um sich auf die Kür auf dem Eis vorzubereiten.

"Dancing on Ice" lief 2006 bereits bei RTL, fast zeitgleich bei ProSieben das Format "Stars auf Eis". Während die RTL-Variante bereits nach einer Staffel abgesetzt wurde, ging die ProSieben-Show 2007 in eine zweite Runde. Der neue Versuch bei SAT.1 – los geht es am Sonntag, 6. Januar 2019, 20.15 Uhr – wird von Daniel Boschmann und Marlene Lufen moderiert.

Quelle: teleschau – der Mediendienst