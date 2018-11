Eine Minute "Tatort" (Szene mit Jan Josef Liefers und Axel Prahl am "Standort" Münster) kostete 2017 durchschnittlich 15.500 Euro. An der Spitze des ARD-Minutenpreises standen Eventfilme am Freitag. Sie verschlangen pro 60 Sekunden Bewegtbild 19.750 Euro.

