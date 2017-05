| Neue Serien und Filme

Amazon Prime Video: Das sind die Neuheiten im Juni 2017

Der Streamingdienst Amazon Prime Video bietet seinen Abonnenten auch im Juni neue Serien- und Filmhighlights. Dazu gehören unter anderem die dritte Staffel der Zombie-Serie "Fear the Walking Dead" sowie der Science-Fiction-Hit "Star Trek Beyond". Die Neuerscheinungen im Überblick.

Für Captain Kirk und seine Crew auf der USS Enterprise endet eine fünfjährige Forschungsmission mit einem Hinterhalt: Sie werden von Krall, einem verfeindeten Kriegsfürsten, in eine Falle gelockt und müssen sich in der Folge mit der rebellischen Alien-Kriegerin Jaylah verbünden, um einen drohenden Krieg zu verhindern. Amazon-Prime-Kunden steht der Film, der mit Chris Pine, Simon Pegg, Idris Elba und Zoë Saldana stark besetzt ist, ab dem 1. Juni exklusiv zur Verfügung.

Kevin Bacon als Macho in "I Love Dick"

Rund eine Woche später startet mit "I Love Dick" ein neues Amazon-Original-Format. In der Serie ist Kevin Bacon in der Rolle des Macho-Künstlers Dick zu sehen, der die eingeschlafene Ehe der feministischen Autorin Chris und ihres Mannes Sylvere auf den Kopf stellt. Porduziert wurde die erste Staffel von Jill Soloway, die bereits für die Erfolgsserie "Transparent" verantwortlich war.

Ebenfalls neu im Angebot ist der erste Teil der dritten Staffel von "Fear the Walking Dead". Die neuen Folgen der Zombie-Serie, die in der Zeit vor der Mutterserie "The Walking Dead" spielt, sind ab dem 5. Juni Woche für Woche bei Amazon Prime Video verfügbar.

Komplette Filmreihen

Mit Iron Man 1 bis 3 sowie der fünf Filme umfassende Twilight-Saga bietet Amazon seinen Abonnenten im Juni zudem komplette Filmpakete auf Abruf an. Mit der "Sesamstraße" und "Burg Schreckenstein" werden außerdem zwei Kinder-Formate mit ins Programm-Angebot genommen.

Die Amazon-Prime-Video-Highlights im Juni 2017 in der Übersicht:

Neue Filme

Star Trek Beyond (ab 01.06)

Wiener Dog (ab 01.06.)

The Visit (ab 04.06)

Iron Man 1-3 (ab 05.06.)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows (ab 08.06.)

Twilight, die komplette Saga (ab 12.06.)

Kill The Messenger (ab 15.06.)

Don't Knock Twice (ab 17.06.)

Das kalte Herz (ab 20.06.)

Predestination (ab 23.06.)

Neue Serien und Staffeln

The Strain – Staffel 2 (ab 01.06.)

A Long Strange Trip – Staffel 1 (ab 02.06.)

Hap and Leonard – Staffel 2 (ab 05.06.)

Outcast – Staffel 1 (ab 06.06.)

Fear the Walking Dead – Staffel 3, Teil 1 (jede Woche eine neue Episode ab 05.06.)

I Love Dick – Staffel 1 (ab 09.06.)

Le Mans : Racing is Everything – Staffel 1 (ab 09.06.)

12 Monkeys – Staffel 2 (ab 15.06.)

Preacher – Staffel 2 (jede Woche eine neue Episode ab 26.06.)

Der gleiche Himmel – Staffel 1 (ab 29.06.)

Die genannten Inhalte stehen über die Amazon Prime Video-App für Smart TVs, mobile Geräte wie Tablet und Smartphones, Amazon Fire TV, dem Fire TV Stick oder online unter amazon.de/primevideo zum Abruf bereit.