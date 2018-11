| VOX-Gründershow

Die fünfte Staffel der VOX-Sendung "Die Höhle der Löwen" neigt sich dem Ende zu. Dreimal wurde in der zehnten Folge investiert, doch nach der Sendung änderte sich einiges.

So kam der Deal zwischen Ralf Dümmel und "Prezit"-Gründer Alex Baechler doch nicht zustande. Der Unternehmer wollte für den Abfalleimer mit Komprimierfunktion eigentlich 125.000 Euro für 30 Prozent der Firmenanteile investieren. Doch daraus wurde nichts. Anders als in der Schweiz, dem Heimatland des Gründers, zahlt man in Deutschland nicht einfach Gebühren pro entsorgtem Müllsack, die Sache stellt sich etwas komplizierter dar.

"Ich habe unterschätzt wie komplex das ganze Thema Müllverordnung in Deutschland geregelt ist", sagte Dümmel der "Bild". "In Deutschland ist es nämlich nicht bundesweit, auch nicht nach Bundesländern, sondern nach Müllentsorgungsbetrieben geregelt. Aus strategischer Sicht ist die Beteiligung deshalb nicht zustande gekommen." Bei Twitter erklärte Dümmel, sein Team unterstütze "Prezit" aber beim Vertrieb.

Nein, wir unterstützen Prezit aber im Vertrieb. — Ralf Dümmel (@RalfDuemmel) 6. November 2018

Den Deal des Abends gab es indes für "Aspira Clip". Der Mini-Inhalator aus medizinischem Silikon soll gegen Erkältungsbeschwerden und Kopfschmerzen helfen. Der kleine Clip wird direkt in die Nase eingeführt und verströmt aus den integrierten Speichern ätherische Öle. Mit jedem Atemzug werden die Inhaltsstoffe freigesetzt und wirken direkt auf der Nasenschleimhaut.

Ralf Dümmel und Carsten Maschmeyer waren begeistert, sie handelten mit den Gründern Vinh-Nghi Tiet (34) und Wolfgang Kleiner (56) schließlich einen Deal aus: Für 600.000 Euro und 400.000 Euro Working Capital bekamen sie 25 Prozent der Firmenanteile.

Allerdings wurde nach der Sendung noch etwas an der Marke gefeilt: Der "Aspira Clip" heißt jetzt "Aspuraclip", das 'u' wird im Markennamen durch ein Clip-Symbol dargestellt.

Zwei Folgen der aktuellen Staffel von "Die Höhle der Löwen" werden noch ausgestrahlt. Dass es auch im nächsten Jahr eine Staffel geben wird, gilt wegen der weiterhin sehr guten Einschaltquoten als sicher.

