Barbara Demeneix ist Wissenschaftlerin am Centre National de la Recherche Scientifique in Paris in den Bereichen Biologie und Endokrinologie. Laut Demeneix vermindern Umwelthormone unsere Intelligenz und stören die Gehirnentwicklung bei Föten und Kindern. Sie appelliert an die EU-Kommission, endlich angemessen auf die Gefahren zu reagieren.

Fotoquelle: ZDF / Tiemo Fenner