Eine Ära geht zu Ende: Die ARD-Serie "Lindenstraße" wird 2020 eingestellt. Das teilte der WDR, der die Sendung produziert, am Freitag mit. Die letzte Folge der Serie wird im März 2020 im Ersten ausgestrahlt.

Die Fernsehprogrammkonferenz der ARD habe sich mehrheitlich gegen eine Verlängerung des Produktionsvertrages mit der Geißendörfer Film- und Fernsehproduktion ausgesprochen, hieß es in der Mitteilung. Der Grund für die Absetzung nach über 34 Jahren: das gesunkene Zuschauerinteresse und das liebe Geld.

"Diese Entscheidung hat sich die Fernsehprogrammkonferenz der ARD nicht leicht gemacht. Denn die 'Lindenstraße' ist eine Ikone im deutschen Fernsehen, die uns seit Jahrzehnten begleitet. Sie ist Spiegelbild der Geschichte und Entwicklung unserer Republik. Sie hat Akzente gesetzt, die prägend bleiben werden - ein Verdienst engagierter, leidenschaftlicher Macher", sagte Volker Herres, Programmdirektor Erstes Deutsches Fernsehen. "Doch wir müssen nüchtern und mit Bedauern feststellen: Das Zuschauerinteresse und unsere unvermeidbaren Sparzwänge sind nicht vereinbar mit den Produktionskosten für eine solch hochwertige Serie."

WDR-Fernsehdirektor Jörg Schönenborn schloss sich Herres' Worten an: "Mein besonderer Dank gilt dem Erfinder der Serie, Hans W. Geißendörfer, seiner Nachfolgerin Hana Geißendörfer, dem Ensemble und dem ganzen Team - und nicht zuletzt dem Publikum, das der 'Lindenstraße' seit mehr als 30 Jahren die Treue hält. So sehr der Abschied auch schmerzt, können doch alle Beteiligten sehr stolz sein, denn sie haben mit der 'Lindenstraße' geschafft, was keiner anderen deutschen Serie gelungen ist: über Generationen hinweg mitten aus dem Alltag der Menschen heraus große gesellschaftliche und politische Themen abzubilden."

Twitter-Reaktionen zum "Lindenstraße"-Aus

Viele Fans reagierten geschockt. Auch Fernsehzuschauer, die selbst nur noch unregelmäßig eingeschaltetet haben, zeigten sich ein wenig traurig über das Aus der "Lindenstraße". Natürlich gab es auch den ein oder anderen, der die TV-Nachricht des Tages mit Humor nahm. Wir haben einige Twitter-Reaktionen gesammelt:

Freuen Sie sich doch über das Ende der #Lindenstraße.

Hat @ARDde Sendeplatz für

-noch eine Pseudo-Verbraucherschutzsendung

- noch eine langweilige Krimireihe

- noch eine dümmliche Quizshow

Ist doch toll.

NICHT!@DasErste — Redwyne (@Paxter_Redwyne) 16. November 2018

Sind die Einschaltquoten der #Lindenstrasse so im (B)eimer?

Auch wenn nur als Kind gesehen, schade, dass 2020 ein Stück Fernsehgeschichte den Flimmerkasten verlässt.

Das Zeigt nur die Entwicklung im TV. Können bitte einschlägige #RTL-Sendungen mitziehen? — Onno (@daonno) 16. November 2018

Die „#Lindenstraße“ wird eingestellt.

Die Mütter der Nation gehen. Merkel und Beimer. — ZDF heute-show (@heuteshow) 16. November 2018

Wenn @NetflixDE schau ist, verhandeln sie jetzt mit den Machern der #Lindenstrasse. — Rob Vegas (@robvegas) 16. November 2018

Aus für die @Lindenstrasse-

find ich schade.

Ist aber auch wie mit der alten, kleinen Bücherei im Viertel.

Man ist traurig, wenn sie schließt. War aber selber ewig nicht dort einkaufen.#Lindenstraße — Micky Beisenherz (@MickyBeisenherz) 16. November 2018

Ich war immer sicher, die Serie würde mich überleben. Sagt mir, dass das Fake news sind. #lindenstrasse Und alles nur, weil Nico sich prostituieren musste und das nicht ins Vorabendprogramm passt ! Danke Nico. — Britta van Stavoren (@vonB_lang) 16. November 2018

Für viele mag sie trashig und altbacken sein, aber die #Lindenstraße war immer auch ein Chronist und Seismograph gesellschaftlicher Entwicklung. Shame on you @DasErste ! Der Rotstift könnte auch woanders angesetzt werden. — Dr.S (@re_philosoph) 16. November 2018

Und was will @DasErste zukünftig dann Sonntags um 18:50 Uhr bringen?!

Ein Testbild?!#Lindenstrasse — Unglücksjunge (@Ungluecksjunge) 16. November 2018

Die erste Folge der wöchentlichen Serie lief am 8. Dezember 1985 in der ARD. 2015 feierte die Serie ihr 30-jähriges Bestehen. Das nächste Jubiläum wird es nicht mehr geben.