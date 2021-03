Sing meinen Song 2021: Start, Kandidaten und Sendetermine stehen fest

Weihnachtsklassiker

"Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" wird neu verfilmt

Kein Film wird an Weihnachten so oft im Fernsehen gezeigt wie "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel". In Norwegen soll der tschechische Klassiker von 1973 nun neu verfilmt werden.

