Fortsetzung

In der Fortsetzung von Top Gun bekommt Hollywood-Star Tom Cruise Verstärkung: Ein Trio ergänzt den Cast von "Top Gun 2", darunter zwei bekannte Namen und ein Newcomer.

Es wird voll in der "Danger Zone": "Mad Men"-Star Jon Hamm, Schauspielveteran Ed Harris und der Sohn von Hollywoodstar Bill Pullman, Lewis Pullman, stoßen dem Branchenportal "Deadline" zufolge zum Cast der "Top Gun"-Fortsetzung "Maverick". Wie ihre Rollen aussehen werden, ist noch nicht bekannt.

Das späte Sequel zum Blockbuster von 1986 wird seit Ende Mai von Joseph Kosinski ("Oblivion") in San Diego gedreht. Die Stars des ersten Teils, Tom Cruise und Val Kilmer, steigen wieder in ihren alten Pilotenrollen "Maverick" und "Iceman" ins Cockpit. Zudem wurden Jennifer Connelly, Miles Teller und Glen Powell gecastet. Der deutsche Kinostart ist für den 11. Juli 2019 anberaumt.

Jon Hamm war nach dem Ende von "Mad Men" unter anderem in "Baby Driver" und "Catch Me!" zu sehen, außerdem gehört er zum Ensemble von "Bad Times at the El Royale" (Start: 11.10.). Ed Harris feierte zuletzt mit der HBO-Serie "Westworld" enorme Erfolge, von Lewis Pullmans Qualitäten kann man sich aktuell im Kino-Slasher "The Strangers: Opfernacht" überzeugen.

Quelle: teleschau – der Mediendienst