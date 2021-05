Friends-Reunion sehen: Jetzt bei Sky im Stream schauen

Pay-TV-Sender Sky hat sich die Rechte für das Special "Friends: The Reunion" gesichert. Das Wiedersehen ist seit Donnerstag, 27. Mai auf Sky Ticket und Sky Q auf Abruf in der Originalfassung verfügbar. Am 29. Mai wird "Friends: The Reunion" um 20.15 Uhr in der Originalfassung mit deutschen Untertiteln auf Sky One ausgestrahlt.