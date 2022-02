Let's Dance 2022 - Wer tanzt mit wem? Kandidaten und Profitänzer

Wer tanzt mit wem?

Das entscheidet sich in der Kennenlernshow am Freitag, 18. Februar. Jeder Kandidat wird von RTL bzw. der Produktion einem Profitänzer zugeteilt. Mit einer Ausnahme: Der amtierende Sieger der Profi-Challenge darf sich den Promi aussuchen, mit der er oder sie tanzen möchte. Im vergangenen Jahr gewannen Renata und Valentin Lusin zusammen die Profi-Challenge. Wer von den beiden wählen darf, würde normalerweise in der Kennenlernshow das Los entscheiden. Doch Valentin überlässt seiner Frau frewillig den Vortritt. Übrigens gibt es in der Kennenlernshow auch ein Wiedersehen mit Renatas Tanzpartner aus dem Vorjahr: Rúrik Gíslason kehrt nicht nur für einen Tanz auf das RTL-Parkett zurück, sondern nimmt ausnahmsweise auch Joachim Llambis Platz in der Jury ein. Llambi selbst muss wegen einer Corona-Infektion von zu Hause aus zuschauen.