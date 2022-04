Masked Singer 2022: Wer ist raus? Wer wurde gestern demaskiert?

Nachdem zuletzt auf der Bühne im Studio in Köln-Ossendorf "nur" getanzt wurde, müssen die Promis nun wieder zum Gesangswettstreit antreten. Natürlich komplett maskiert und kostümiert. Hier finden Sie alle Infos zur 6. "The Masked Singer"-Staffel.

Wer ist raus und wurde demaskiert? Darüber entscheiden bei "The Masked Singer" allein die Zuschauer. In der ProSieben-App stimmen sie für ihren Favoriten ab. Am Ende jeder Show scheidet der Promi mit den wenigsten Stimmen aus, seine Identität wird live auf der Bühne enthüllt. Hier erfahren Sie immer aktuell, wer demaskiert wurde.

Folge 5 (16. April): Im Halbfinale fallen gleich zwei Masken. Zunächst trifft es unter den Augen von Rategast Nico Santos und seinen Jury-Kollegen den Gorilla. Fußball-Star und "Let's Dance"-Sieger Rúrik Gíslason steckt unter der Maske. Danach muss auch der Seestern gehen. Hier ist es Schauspielerin Jasna Fritzi Bauer, die sich unter dem Kostüm verbirgt. Im Finale stehen das Zebra, die Discokugel, der Ork und der Dornteufel. Lesen Sie hier eine ausführliche Zusammenfassung der Folge.

Folge 4 (9. April): Diesmal ist Linda Zervakis als Rategast im Studio. Sie sieht, wie der Ork, der Seestern und Galax'Sis zittern müssen und deshalb zweimal auftreten. Es trifft Galax'Sis, die sich wieder zu ihrem Heimatplaneten begeben muss. Unter der Maske steckt Sängerin Joana Zimmer.

Folge 3 (2. April): Carolin Kebekus unterstützt diesmal das Rateteam - und ist damit als Zebra aus dem Rennen. Die Komikerin fühlt sich geehrt, dass manch einer sie in dem Kostüm vermutet hatte, denn das Zebra legt an diesem Abend einen sensationellen Auftritt hin. Weniger überzeugend sind für die Zuschauer die Darbietungen von Koala, Gorilla, Seestern und Galax'Sis. Diese vier müssen zittern. Es trifft den Koala, worüber das possierliche Tierchen sehr traurig ist. Und wer steckt in dem Kostüm? Es ist tatsächlich der britische Opernsänger Paul Potts!

Folge 2 (26. März): Matthias Opdenhövel meldet sich nach überstandener Corona-Erkrankung zurück zum Dienst, dafür fällt Galax'Sis aus. Deshalb treten nur acht statt der angedachten neun Masken auf. Zittern müssen diesmal die Möwe, der Koala, der Dornteufel und der Seestern. Für die Möwe ist es schon das zweite Mal und so ist es am Ende keine Überraschung, dass sie rausgewählt wird. Eine Überraschung ist dann aber, wer in dem Kostüm steckt. Außer für Ruth Moschner, denn die hatte Cherno Jobatey tatsächlich auf dem Schirm.

Folge 1 (19. März): Zum ersten Mal bekommen Zuschauer und Rateteam die Kostüme in voller Pracht zu sehen und die Singstimmen der Promis zu hören. Stimmlich dürfte diese eine der stärksten Staffeln sein. Nur wenige der maskierten Sänger fallen etwas ab. U.a. der Brilli, der ein von einem kleinen Fan entworfenes Kostüm trägt. Der Promi darin muss dann auch genauso zittern wie der Ork, die Möwe und Galax'Sis. Es trifft tatsächlich Brilli. Vielleicht ganz gut, dass die kleine Designerin Emma (10) zu diesem Zeitpunkt wegen der fortgeschrittenen Uhrzeit schon nicht mehr im Studio zugegen ist. Doch wer steckt im Brilli-Kostüm? Es ist Jeannine Michaelsen, die niemand auf dem Schirm hatte. Denn die Moderatorin, die auch für ihr Gesangstalent bekannt ist, hat offenbar absichtlich schlechter gesungen. Lesen Sie hier eine ausführliche Zusammenfassung der Folge.

Wann läuft "The Masked Singer"? Die 6. Staffel der ProSieben-Show startete am 19. März. Wie bereits in Staffel 5 wird samstags zur Primetime gesendet. ProSieben hatte damit auf den Wunsch vieler Zuschauer reagiert, die Show am Wochenende statt unter der Woche auszustrahlen. Schließlich geht so ein "Masked Singer"-Abend schon mal bis kurz vor Mitternacht.

Die Sendetermine im Überblick: Show 1: Samstag, 19. März, 20.15 Uhr (mit Ersatzmoderator Thore Schölermann)

Show 2: Samstag, 26. März, 20.15 Uhr

Show 3: Samstag, 2. April, 20.15 Uhr

Show 4: Samstag, 9. April, 20.15 Uhr

Show 5: Samstag, 16. April, 20.15 Uhr

Show 6 – Finale: Samstag, 23. April, 20.15 Uhr Welche Kostüme und Masken sind in Staffel 6 dabei? Insgesamt werden zehn Promis an der 6. Staffel teilnehmen. Natürlich stecken sie wieder in bunten und aufwendigen Kostümen. Die bisher bekannten Masken der 6. Staffel sind:

Wer sitzt diesmal im Ratepanel? Lange machte ProSieben darum ein Geheimnis, doch mittlerweile steht fest: Erneut bilden Ruth Moschner und Rea Garvey das feste Rateteam. Unterstützt werden sie dabei von wechselnden Gästen. In Show eins ist das Comedian Ralf Schmitz. Matthias Opdenhövel ist erneut der Moderator. In der ersten Show fehlt er allerdings wegen einer Corona-Infektion.

Wer sind die bisherigen "The Masked Singer"-Gewinner? Auch wenn es bei "The Masked Singer" eigentlich mehr auf die Gesantperformance und den Ratespaß ankommen sollte, sind alle bisherigen Sieger professionelle Sänger – auch wenn Tom Beck als Schauspieler sicherlich bekannter ist. In der Premierenstaffel war es Max Mutzke, der sich als Astronaut den Pokal holte, zuletzt ging der Sieg an Alexander Klaws als Mülli Müller. Die Sieger im Überblick:

Staffel 1: Max Mutzke als Astronaut

Staffel 2: Tom Beck als Faultier

Staffel 3: Sarah Lombardi als Skelett

Staffel 4: Sasha als Dinosaurier

Staffel 5: Alexander Klaws als Mülli Müller Bilder der Gewinner sehen Sie hier.

Welche Hinweise und Indizien gibt es? Häufig werden die Teilnehmer vor allem an der Stimme erkannt, die beim Singen nicht verfremdet wird. Mittlerweile verstellen aber immer mehr Promis ihre Stimme, um es den Zuschauern und dem Ratepanel schwerer zu machen. Allerdings gibt es zu jedem maskierten Sänger immer wieder neue Einspielfilme, in denen Hinweise versteckt sind. Sie sind allerdings häufig nicht so leicht zu entdecken und erfordern außerdem so manches Mal ein "Um-die-Ecke-Denken." Bei den Indizien handelt es sich z.B. um Zahlen oder versteckte Hinweise zu Laufbahn und/oder Privatleben des Promis.