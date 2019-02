"Von allen Seiten gab es Bestnoten"

RTL baut auch in der kommenden Formel-1-Saison auf die Expertise von Ex-Weltmeister Nico Rosberg. Außerdem gibt es ein Wiedersehen mit weiteren bekannten Gesichtern.

Never change a winning Team: Nico Rosberg gehört auch in der kommenden Formel-1-Saison zur Expertenriege von RTL. Der Weltmeister von 2016 wird den Kölner Privatsender in den nächsten zwei Jahren als Fachmann erhalten bleiben. Rund einen Monat vor dem Saisonauftakt dürfte die Meldung unter den Motorsportfans für Begeisterung sorgen. Vor allem aufgrund der Tatsache, dass der einstige Profi-Rennfahrer gegenüber dem Vorjahr sogar zweimal mehr in die Rolle des Experten schlüpfen wird, um die Formel-1-Spektakel zu analysieren. Für die Saison 2019 sind zehn Einsätze Rosbergs angedacht, im letzten Jahr war der 33-Jährige lediglich achtmal im TV zu sehen.

"Es macht mir einen Riesenspaß, Teil des RTL-Teams zu sein und auf diese Weise auch die Verbindung zur Formel 1 zu halten, die mir so viel bedeutet", zeigt sich Rosberg euphorisch über die Vertragsverlängerung. Mit seinem Insider-Wissen und seiner Erfahrung als Pilot hoffe er darauf, dem Zuschauer die einzigartige Faszination der Königsklasse näherbringen zu können. RTL-Sportchef Manfred Loppe ist voll des Lobes: "Nico hat gleich bei seiner Premiere in der vergangenen Saison voll eingeschlagen – bei den Zuschauern genauso wie bei uns im Team. Von allen Seiten gab es Bestnoten für seine sympathische und authentische Art und Weise gegeben."

Beim ersten Rennen des Jahres am 16./17. März im australischen Melbourne wird Rosberg allerdings noch nicht vor den Kameras zu sehen sein – sein Kollege Timo Glock übernimmt die Expertenrolle beim Auftakt. Rosberg wird seine TV-Rückkehr am 31. März beim Großen Preis von Bahrain feiern. Auch Timo Glock wird in der Saison 2019 insgesamt zehnmal für RTL zum Einsatz kommen – sogar zweimal im Duo mit Rosberg beim Hockenheim-Rennen und beim Saisonfinale in Abu Dhabi. Christian Danner darf hingegen viermal seine Expertise unter Beweis stellen. Erwartungsgemäß wird der 60-Jährige aber wie eh und je als Live-Kommentator fungieren – abermals unterstützt durch Heiko Wasser.

