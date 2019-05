Topmodel Heidi Klum hat sich nach dem überraschenden Ausstieg von Kandidatin Vanessa, die kurz vor dem Finale der ProSieben-Castingshow "Germany's Next Topmodel" das Handtuch warf, nun geäußert. "Ich bettel keinen an, hier zu sein", sind ihre klaren Worte. "Wer nicht hier sein will, muss nicht hier sein."

Fotoquelle: Theodore Kaye / Getty Images