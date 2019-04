| Leseraktion

Seit rund 34 Jahren begeistern die Geschichten um "Mutter" Helga Beimer, "Klausi", Anna Ziegler, Gabi Zenker, Iffi, Vasily, Dr. Dressler & Co Millionen von Zuschauern. Die Lindenstraße, die im deutschen Fernsehen am längsten laufende Familienserie, hat längst Kultstatus erreicht. Jetzt können drei prisma-Leser dabei sein!

Denn prisma verlost gemeinsam mit der Geißendörfer Film- und Fernsehproduktion und dem WDR drei Komparsenrollen in der ARD-Kultserie Lindenstraße. Jeder Gewinner darf eine volljährige Begleitperson mitbringen.

Auf unterhaltsame Weise wirft die ARD-Serie einen Blick in deutsche Wohnzimmer und erzählt seit über drei Jahrzehnten Sonntag für Sonntag anhand der Schicksale ihrer Bewohner die Geschichte gesamtdeutschen Lebens – authentisch, aktuell, mit Genauigkeit, Tiefe und Humor. Das Aufgreifen gesellschaftsrelevanter Themen, politischer Ereignisse, Tabus, aber auch der Alltag der Menschen machen die Lindenstraße aus. Die in München spielende, in den WDR-Studios in Köln-Bocklemünd produzierte Serie bildet es ab: das Leben, wie es ist – nah dran an den Menschen, wie sie sind. Und auch wenn sich die Lindenstraße im Lauf der Zeit entwickelt und neue Themen einbezogen hat, ist sie ihrem Anspruch, deutsche Realität aufzugreifen und zu reflektieren, stets treu geblieben.

Bewerben Sie sich mit einem Ganzkörperbild und einigen biografischen Eckdaten wie Alter und Adresse per E-Mail bei: Lindenstrasse@planetc.co

Verraten Sie uns, warum wir Sie für die Komparsenrolle in der Lindenstraße auswählen sollten! Der Tagesbesuch am Filmset in Köln beinhaltet die An- und Abreise per Bahn, 2. Klasse, oder Auto, eine Hotel-Übernachtung mit Frühstück, zudem eine Führung durch die Filmkulissen und natürlich ein Meet and Greet mit Stars der beliebten Serie. Eine super Chance, dabei zu sein, bevor die Serie Ende März 2020 (Fernseh-)Geschichte sein wird!

Einsendeschluss für die Bewerbung: 10. Mai 2019*

