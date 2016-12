| "Fifty Shades of Grey 2" und Co

Kinostarts 2017: Die meisterwarteten Filme des Jahres

Fifty Shades of Grey 2 elektrisiert die Fans

Filmfans und Kinogänger dürfen sich 2017 wieder auf jeden Menge Highlights freuen. Vor allem Fortsetzungen wie "Fifty Shades of Grey 2", "Fluch der Karibik 5" und "Star Wars 8" werden die Kinokassen klingeln lassen. Wir stellen die meisterwarteten Filme 2017 vor.Los geht es schon am 5. Januar, wenn die Hollywood-Stars Jennifer Lawrence und Chris Pratt in " Passengers " an Bord des Raumschiffs Avalon 90 Jahre früher aufwachen als geplant – und schon bald ein lebensgefährliches Geheimnis entdecken. Hoch im Kurs steht auch die wenige Wochen später startende Biografie "Jackie" (ab 26. Januar im Kino), in der Natalie Portman als Präsidentengattin von John F. Kennedy zu sehen ist und schon bald zu einem Idol für eine ganze Generation wird.Spätestens aber mit "Fifty Shades of Grey 2 - Gefährliche Liebe" dürfte am 9. Februar einer der meisterwarteten Filme des Jahres in die Kinos kommen. Schon der erste offizielle Trailer zum Erotikdrama mit Dakota Johnson als Studentin Anastasia Steele und Jamie Dornan als Milliardär Christian Grey erreichte an nur einem Tag insgesamt 114 Millionen Abrufe über digitale Plattformen wie Facebook und Youtube.Gefragt sein wird auch die Fortsetzung des Kultfilms " Trainspotting - Neue Helden ", mit dem Regisseur Danny Boyle 1995 einen Überraschungserfolg landete. Rund 20 Jahre später kehrt Ewan McGregor in "T2: Trainspotting" am 16. Februar erneut als Mark Renton auf die Leinwand zurück, kümmert sich diesmal allerdings weniger um Drogen, sondern vielmehr um das Pornogeschäft.Mit "Fast & Furious 8" (ab 13. April), "Guardians of the Galaxy 2" (ab 27. April), "Fluch der Karibik 5: Salazars Rache" (ab 25. Mai), "Transformers 5: The Last Knight" (ab 22. Juni), "Planet der Affen 3: Survival" (ab 3. August) und "Star Wars 8" (ab 14. Dezember) starten zudem weitere Fortsetzungen, die mit viele Fans ins Kino locken werden.