Bei ProSieben

Am 4. März 2018 werden im Dolby Theatre in Los Angeles wieder die Oscars für die besten Filme und besten schauspielerischen Leistungen vergeben. Wer live mit dabei sein will, kann die Verleihung im TV und online im Stream verfolgen.

Es ist das Highlight des Jahres für alle Filmfans und Filmschaffenden: Wer gewinnt den Oscar für die beste Hauptrolle? Wer bekommt einen Oscar für die beste Regie? Und vor allem: Welches Werk wird in der Königskategorie "Bester Film" ausgezeichnet? Antworten darauf gibt es am 4. März 2018, wenn die Academy Awards in Hollywood zum 90. Mal vergeben werden.

Oscar-Nacht live im TV und Stream

In Deutschland ist die große Film-Gala, bei der es neben den Filmpreisen inoffiziell auch immer um das schönste und/oder skurrilste Outfit des Abends geht, wieder live bei ProSieben zu sehen. Der Sender hat bereits einen Live-Stream zur Oscar-Nacht 2018 angekündigt und wird die Verleihung vom 4. auf den 5. März 2018 auch wieder im deutschen Fernsehen übertragen. Konkret berichten Steven Gätjen, Viviane Geppert und Michael Michalsky ab 23.30 Uhr vom roten Teppich, ehe die Oscar-Verleihung um 2 Uhr live aus dem Dolby Theatre übertragen wird. Zuvor zeigt ProSieben zudem um 20.15 Uhr die Free-TV-Premiere von "The Revenant - Der Rückkehrer", für den Leonardo DiCaprio seinen ersten Oscar bekam.

Moderiert werden die Oscars 2018 derweil erneut von US-Talkmaster Jimmy Kimmel, der schon 2017 durch die Gala führte. Ebenso bekannt ist, dass Donald Sutherland einen Oscar für sein Lebenswerk erhalten wird. Beste Chancen auf einen Award haben auch Frances McDormand ("Three Billboards Outside Ebbing, Missouri") und Sally Hawkins ("The Shape of Water") sowie Gary Oldman ("Die dunkelste Stunde") und Daniel Day-Lewis ("Phantom Thread"). Sie alle wurden am 23. Januar für einen Oscar nominiert (hier finden Sie die Nominierungen im Überblick).

Ein neuer Teilnehmerrekord wurde indes in der Rubrik "Bester fremdsprachiger Film" aufgestellt. Insgesamt sind 92 Filme eingereicht worden, darunter auch die deutsche Produktion "Aus dem Nichts" von Fatih Akin. Für eine Oscar-Nominierung hat es jedoch nicht gereicht. Mit Regisseurin Katja Benrath ("Bester Kurzfilm") und den Regisseuren Jakob Schuh und Jan Lachauer ("Bester Animierter Kurzfilm") dürfen dennoch drei Deutsche auf einen Oscar hoffen.

Oscar-Panne soll sich nicht wiederholen

Definitiv vermeiden wollen wird man derweil eine Panne wie bei den Oscars 2017. In der Kategorie "Bester Film" gab das Laudatoren-Duo Warren Beatty und Faye Dunaway die Musical-Romanze "La La Land" als Sieger bekannt, obwohl "Moonlight" der Gewinner war. Die Erklärung: Man hatte ihnen den falschen Umschlag gegeben.