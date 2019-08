"The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro"

Von Jan Treber

Viel zu tun für Peter Parker: Iin "The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro" muss er gleich drei Schurken bezwingen und noch dazu die Beziehung zu seiner Freundin Gwen retten.

Ein Spider-Man, drei Schauspieler: Der "Amazing Spider-Man" Andrew Garfield ist zwischen dem klassischen 2000er-Spider-Man Tobey Maguire und Tom Holland, dem aktuellen Spinnenmann der "Avengers"-Filme, der zweite von drei Stars, die den Comic-Helden Peter Parker auf der Leinwand zum Leben erwecken durften. In seinem zweiten und letzten Abenteuer kämpft die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft nicht nur gegen den titelgebenden, von Jamie Foxx meisterlich gespielten Bösewicht "Electro", sondern noch gegen zwei andere Feinde: den "Green Goblin", zu dem Peters ehemaliger bester Freund Harry Osborn (Dane DeHaan) mutiert, sowie "Rhino" (Paul Giamatti), der jedem Fan der Comics bestens vertraut sein dürfte. VOX wiederholt das Spektakel nun zur besten Sendezeit.

"The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro" (2014) punktet auch auf der zwischenmenschlichen Ebene: Peters Beziehung zu seiner Freundin Gwen (Emma Stone) gestaltet sich zunehmend schwierig, da er sie vor den Gefahren, die sein Doppelleben mit sich bringt, bewahren will. Marc Webbs zweiter Spidey-Film hat zwar keine sonderlich tiefgehende Haupthandlung zu bieten, überzeugt jedoch mit einer aufregenden Liebesgeschichte, futuristischer Technik, knallharter Action und jugendlichem Witz.

Ende 2018 startete das Animationsfilmabenteuer "Spider-Man: A New Universe" in den Kinos und sorgte mit seiner innovativen Bildsprache und unterschiedlichen Versionen des titelgebenden Helden für Furore – dafür gab's dann auch den wohlverdienten Oscar in der Kategorie Bester Animationsfilm. Der derzeitige Spidey-Mime Tom Holland schlüpfte in diesem Jahr bereits zweimal in den rotblauen Dress: Er war in "Avengers: Endgame" mit von der Partie und schwingt sich aktuell in seinem zweiten Solo-Abenteuer "Spider-Man: Far From Home" über die bundesdeutschen Kinoleinwände.

Quelle: teleschau – der Mediendienst