| Zweite Staffel bei SAT.1

Von Antje Rehse

Die erste Staffel von "The Voice Senior" erwärmte 2018 zum Jahreswechsel die Herzen vieler Zuschauer. Neben den beendruckenden Auftritten und spannenden Lebensgeschichten der Kandidaten bot die Show auch die Chance, viele Klassiker aus Rock, Pop und Schlager zu hören. Die zweite Staffel wurde nun in die Adventszeit gelegt. Ab dem 24. November zeigen immer sonntags bei SAT.1 Sänger über 60 ihr Können auf der Bühne. Hits von Janis Joplin, Nana Mouskouri oder – natürlich – den Beatles werden Zuschauer und Coaches zu hören bekommen. Wir stellen Ihnen die Kandidaten vor, die sich in der ersten Sendung der Jury präsentieren.

Da wäre zum Beispiel Hobby-Punkrocker Lutz, der in den Achtzigern die Band "Die Brut" gründete. "Wir waren erfolglos, aber berüchtigt!", erinnert sich Lutz. Der 62-Jährige aus Verden blickt auf einen bunten beruflichen Werdegang zurück. "Ich war Taxifahrer, Fensterputzer, Hilfsmaurer, einen Frühstücksservice hatte ich auch mal. Lkw-Fahrer bin ich heute." Und natürlich Sänger und Musiker aus Leidenschaft.

Mit einer eigenwilligen Version von Jan Delays "St. Pauli" will Lutz die Jury umhauen. Das Resultat: sprachlose Coaches. "Was bist Du denn für einer, bist du der deutsche Iggy Pop?", fragt Sascha Vollmer aus dem Team BossHoss. Ein größeres Kompliment hätte er Lutz kaum machen können, denn der "Godfather of Punk" ist tatsächlich Lutz' großes Vorbild.

Mit einem ganz anderen Stil stellt sich Rentnerin Cilli vor. Sie ist 94 Jahre alt und damit die älteste Kandidatin der neuen "The Voice Senior"-Staffel. Sie hat den Krieg und die NS-Zeit miterlebt, tanzte bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 1936 in Berlin. In den 40er Jahren entdeckte Cilli ihre Liebe zur Musik und lebte nach Kriegsende fünf Jahre in Italien als Sängerin. Zwei- bis dreimal im Monat tritt sie mit der Formation "Herbstzeitlosen" ehrenamtlich in Seniorenresidenzen auf.

Auch Juandalynn kann auf ein bewegtes Leben zurückblicken. Ihr Vater war in den USA Mitbegründer des "Civil Rights Movements" und Weggefährte des Bürgerrechtlers Martin Luther King. Anfang der 80er Jahre kam Juandalynn nach Deutschland und erhielt ein Stipendium des Goethe-Instituts München für ein Gesangs-Studium. Durch zahlreiche Tourneen in Europa, Asien und den USA hat sie als Sängerin fast die ganze Welt bereist. Die 64-Jährige lebt mittlerweile in Balingen.

Renate, 80, von der Nordseeinsel Borkum singt "Schau mich bitte nicht so an" von Nana Mouskouri: "Wenn ich erzähle: Ich bin jetzt bei 'The Voice Senior', dann sagen alle: Du bist verrückt! Aber warum? Ich stehe mitten im Leben", so die Frisörin.

Für Silvia, 68, ist "'The Voice Senior' einfach nochmal eine große Chance, etwas zu erleben." Die Illustratorin aus Berlin legt mit Janis Joplins "Piece of my Heart" so richtig los. Dieter "Monty" aus Löwenstein bei Heilbronn ergänzt: "Man kann auch im hohen Alter noch das Beste bringen. Ich bin 75 und immer noch musikalisch unterwegs." Der Vollblutmusiker wird mit Tom Jones' "Delilah auf der SAT.1-Bühne zum Show-Tiger ...

Wer schafft es, die Coaches Yvonne Catterfeld, The BossHoss, Sasha und Michael Patrick Kelly von sich zu überzeugen? Das zeigt SAT.1 am Sonntag, 24. November, ab 20.15 Uhr.

Diese Kandidaten treten in der ersten Show zur "Blind Audition" an: