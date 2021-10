The Masked Singer - Staffel 5: Wer ist raus? Wer wurde enttarnt?

Die fünfte Staffel von "The Masked Singer" läuft seit dem 16. Oktober immer samstags um 20.15 Uhr bei ProSieben. Damit entspricht ProSieben dem häufig bei Social Media geäußerten Wunsch, die Live-Sendung am Wochenende auszustrahlen.

Die Chili ist selbstverständlich immer "on fire". Da bleibt keine Zeit zum Ausruhen, zumal der Aufbau der Maske es unmöglich macht, sich damit hinzusetzen. Das Kostüm besteht aus 154 Einzelteilen, die in liebevoller Feinarbeit zusammengesetzt wurden und die Chili zu einem heißen, schillernden Hingucker machen. Wer ist die Chili?

Der Phönix ist das vielleicht aufwendigste Kostüm in der Geschichte der Show. Zeitaufwand: 1100 Stunden. Der mystische Phönix bringt Licht ins Dunkel und will Hoffnung schenken. Wer ist der Phönix?

Mülli Müller wohnt ein einer Mülltonne. Auf die Mülltonne wurden nachhaltige Slogans wie "Rettet den Planeten" und "There is no planet B" im Graffiti-Style geairbrusht.

Wer sitzt im Rateteam?

Im Ratepanel wird erneut Sänger Rea Garvey an der Seite von Ruth Moschner rätseln, welche Sänger sich unter den Kostümen verbergen. "Ich kann Ruth natürlich nicht alleine lassen. Sie braucht einfach jemanden, der sie ab und zu wieder auf den Boden holt, wenn sie ihre wilden Rate-Fantasie-Saltos schlägt", sagt Rea Garvey. "Dass die 'The Masked Singer'-Party im Herbst am Samstag steigt, ist ein Ritterschlag. Ich bin total gespannt und aufgeregt gleichzeitig. Diese Staffel wird alles toppen. All Hands on Deck - das Rateteam ist ready!" Unterstützt werden die beiden von wechselnden Gast-Juroren. In der ersten Sendung ist Alvaro Soler zu Gast.