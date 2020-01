Preisverleihung im Februar

Wer darf sich im Februar Hoffnungen auf einen Oscar machen? Die Academy hat die Nominierten veröffentlicht und das Drama "Joker" führt die Liste an.

Auch wenn die 92. Oscars erst in knapp einem Monat verliehen werden, stehen die Nominierten für den begehrtesten Filmpreis der Welt bereits fest. Die Filme "Le Mans 66 - Gegen jede Chance", "The Irishman", "Jojo Rabbit", "Joker", "Little Women", "Marriage Story", "1917", "Once Upon a Time ... in Hollywood" und "Parasite" konkurrieren um den Titel als Bester Film.

Spitzenreiter insgesamt ist das Drama "Joker", das mit elf Nominierungen ins Rennen geht. Auf dem geteilten zweiten Platz folgen "Once Upon A Time... In Hollywood", "1917" und "The Irishman", die in zehn Kategorien Chancen auf den Oscar haben.

Überraschend sind die zahlreichen Nominierungen für die südkoreanische Produktion "Parasite". So geht die Satire nicht nur in der Kategorie Bester internationaler Film ins Rennen, sondern auch für Beste Regie, Bestes Original Drehbuch, Bestes Produktionsdesign und Bester Schnitt bestehen Chancen auf einen Goldjungen. Unter dem Strich stehen also sechs Nominierungen für die Tragikomödie zu Buche – insbesondere für einen ausländischen Film mehr als beachtlich.

Über gleich zwei der renommiertesten Nominierungen durfte sich Scarlett Johansson freuen. Für "Marriage Story" könnte sie in der Rolle als Nicole Barber als Beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet werden. Damit nicht genug: Auch für ihre Nebenrolle in "Jojo Rabbit" ist die Schauspielerin nominiert.

Wer sich letztendlich über eine Auszeichnung mit dem Goldjungen freuen darf, das entscheidet sich bei der feierlichen Verleihung der 92. Academy Awards am 9. Februar 2020. ProSieben überträgt die Oscars auch in diesem Jahr live. Filmexperte Steven Gätjen und die Moderatorinnen Annemarie Carpendale und Viviane Geppert berichten ab 23.05 Uhr vom roten Teppich in Los Angeles.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH