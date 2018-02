| Staffel 8, Folge 9

Die weltweit erfolgreiche Zombie-Serie "The Walking Dead" startet am Montagabend (26. Februar 2018) in Deutschland bei Pay-TV-Sender FOX in den zweiten Teil der achten Staffel. In Folge 9, die den Titel "Ehre" trägt, wird es besonders emotional. Im Fokus: Rick und sein Sohn Carl.

+++ Achtung! Der nachfolgende Text enthält Spoiler. Wenn Sie die neunte Episode der achten Staffel von "The Walking Dead" noch nicht gesehen haben und nicht wissen wollen, was passiert, sollten Sie hier nicht weiterlesen. +++

Realität oder Fiktion? Wer zum Ende des ersten Teils von Staffel 8 noch gehofft hatte, dass Carl (Chandler Riggs) der Serie noch eine Weile erhalten bleiben würde, wird bitter enttäuscht sein. In einer schwarz-weiß gehaltenen Rückblende ist zu sehen, wie der Sohn von Rick (Andrew Lincoln) von einem Zombie gebissen wurde. Im Wissen, dass er schon bald sterben wird, verfasst Carl Abschiedsbriefe an seine Liebsten und erinnert sich an die wohl schönsten Momente in Alexandria. Besonders emotional: Sein Abschied von seiner kleinen Schwester Judith.

Zugleich lösen die Macher der Serie auf, dass es sich bei der Bildern des deutlich gealterten Rick um eine Fantasie von Carl gehandelt hat. Carl, der bereits den Tod seiner Mutter verkraften musste, hat von einer besseren Zukunft geträumt, in der die Saviors um deren Anführer Negan (Jeffrey Dean Morgan) gemeinsam und friedlich mit den Bewohnern von Alexandria und Hilltop Tür an Tür leben.

Was passiert mit Rick?

Ob es dazu tatäschlich kommt, bleibt jedoch abzuwarten. Denn am Ende von Folge 9 ist es Rick, der völlig verblasst und geschwächt die Worte "Meine Gnade siegt gegen meinen Zorn" murmelt.

Was diese Szene zu bedeuten hat und wie es mit Rick weitergehen wird, ist jeweils montags um 21 Uhr keine 24 Stunden nach US-Premiere im englischen Original oder der deutschen Synchronfassung bei FOX zu sehen. Ebenso sind alle Episoden im Anschluss an die lineare Ausstrahlung über Sky Go, Sky On Demand, Sky Ticket, Entertain TV sowie Vodafone Select und GigaTV verfügbar.

Der Trailer zum zweiten Teil von Staffel 8: