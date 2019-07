| RTL-Datingshow

Ab dem 17. Juli sucht die neue "Bachelorette" Gerda Lewis ihren Mann fürs Leben. Nun dürfen wir endlich auch einen ersten Blick auf die 20 Kandidaten werfen, die sich um die letzte Rose bewerben.

Sie sind zwischen 22 und 35 Jahre alt, größtenteils ganz schön muskelbepackt und Single (hoffentlich): die Kandidaten, die das Herz von "Bachelorette" Gerda Lewis gewinnen wollen. Oder, wie es Andreas (27) ausdrückt: "Wir sind hier 20 geballte Testosterontiere …"

Immerhin: Zumindest in Sachen Taktik scheint es den ein oder anderen Unterschied zwischen den braungebrannten Fitness-Liebhabern zu geben. "Für die Richtige würde ich einen Gang zurückschalten", meint Christian (25), während Florian (24) tönt: "Kampfgeist ist mein zweiter Vorname". "Humor steht bei mir an erster Stelle", meint Student Serkan (26), während sich Luca (25) sicher ist: "Die anderen Kandidaten haben nicht dasselbe Feuer in den Augen wie ich."

Die neue "Bacherelotte" Gerda Lewis hatte im Vorfeld betont: "Ich kann nichts mit Männern anfangen, die unsicher sind und die keinen Plan haben. Und: ich will keinen Pantoffelhelden!" Ob die 20 von RTL ausgewählten Männer ihren Anspruüchen genügen, wird die ehemalige "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin ab Mittwoch, 17. April, 20.15 Uhr herausfinden. Und die Zuschauer mit ihr.

