| Neue Staffel bei RTL

Mit 14 Tanz-Paarungen ist die RTL-Show "Let's Dance" in die elfte Staffel gestartet. Woche für Woche heßt es nun: Wer ist eine Runde weiter und wer ist raus? Folge für Folge in der Übersicht.

Die Regeln sind einfach: Das Tanzpaar, das nach der Bewertung durch die dreiköpfige Jury sowie die Anrufe der TV-Zuschauer die wenigsten Gesamtpunkte erhalten hat, ist ausgeschieden. Konkret wird jedoch zunächst jeder Tanz von Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und Joachim Llambi mit einer Wertung von 1 bis 10 Punkten beurteilt. Ein Paar kann somit maximal 30 Punkte pro Tanz erreichen.

Nachdem alle Paare getanzt haben, werden die vergebenen Jury-Punkte in eine Rangliste umgerechnet. Die Kandidaten-Paarung mit dem niedrigsten Wert erhält einen Punkt, das Paar mit der höchsten Wertung die jeweils bestmögliche Punktzahl. So gibt es bei noch 13 Paaren 13 Punkte, bei zwölf Paaren 12 Punkte und so weiter.

Anschließend werden auch die Stimmen der TV-Zuschauer auf die gleiche Weise in eine Rangfolge umgerechnet und mit den Jury-Stimmen addiert. Das Paar mit den wenigsten Gesamtpunkten scheidet aus, im Falle eines Punktegleichstandes kommt das Paar mit den meisten Zuschauerstimmen eine Runde weiter. Die elfte Let's Dance-Staffel im Überblick...

Wer kommt weiter? Wer fliegt raus?

Folge 1: Nach der großen Kennenlern-Show in der vergangenen Woche hat "Höhle der Löwen"-Jurorin Judith Williams erneut bewiesen, dass sie in dieser Staffel weit kommen dürfte. Beeindrucken konnten aber vor allem Ingolf Lück und Charlotte Würdig. Wenig überzeugend war hingegen die Leistung von Tina Ruland mit Tanzpartner Vadim Garbuzov. Sie sind ausgeschieden.

Folge 2: Nachdem Joachim Llambi seine ehemalige Tanzpartnerin als Hebamme empfahl, dürften in Folge 2 sämtliche Zweifel an Motsi Mabuses Schwangerschaft ausgeräumt sein. Ingolf Lück konnte mit einem Tango die Jury überzeugen und an seine gute Leistung der Vorwoche anknüpfen. Die Überraschungsleistung des Abends kam von Jimmy Blue Ochsenknecht. Für Jessica Paszka und Tanzpartner Robert Beitsch ist das Abenteuer schon zu Ende. Sie sind ausgeschieden.

Folge 3: Gemessen an der Jury-Beurteilung lieferten Barbara Meier und Sergiu Luca die beste Leistung des Abends ab. Sehr ordentliche 26 Punkte bekamen sie von Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und Joachim Llambi zugesprochen. TV-Koch Chakall musste sich hingegen erneut mit mageren sieben Punkten zufrieden geben – und ist dennoch nicht ausgeschieden. Stattdessen sind Heiko "Lochi" Lochmann und Tanzpartnerin Kathrin Menzinger raus.

Auch Sie können hier ihre Favoriten wählen. Wer schafft es bis ins Finale und kürt sich gar zum "Dancing Star 2018"? Und wer scheidet vorzeitig aus? Stimmen Sie jetzt ab...