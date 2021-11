"Wer wird Millionär?": die Promi-Kandidaten im Special am 18. November

Quizzen für den guten Zweck: So lautet die Devise auch in diesem Jahr wieder für vier Prominente. In der RTL-Sendung "Wer wird Millionär? – Prominenten-Special" (Donnerstag, 18. November, um 20.15 Uhr) werden der Komiker und Moderator Jürgen von der Lippe (73), der Stand-Up-Comedian Chris Tall (30), "Verstehen Sie Spaß?"-Moderator Guido Cantz (50) und die ehemalige Biathletin Evi Sachenbacher-Stehle (40) um den Hauptgewinn von einer Million Euro zugunsten des 26. RTL-Spendenmarathons spielen. Mit den Einnahmen soll Kindern in Not geholfen werden.