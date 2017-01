| RTL zeigt erste Bilder

Jetzt steht definitiv fest, wer ins Dschungelcamp 2017 zieht: RTL hat die zwölf Kandidaten der Show "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" offiziell bestätigt. Der Startschuss fällt am 13. Januar.Eine echte Überraschung ist nicht dabei. Mit Gina-Lisa Lohfink, Hanka Rackwitz, Markus Majowski, Marc Terenzi, Thomas Häßler, Nicole Mieth, Sarah Joelle Jahnel, Jens Büchner, Kader Loth, Fräulein Menke, Alexander "Honey" Keen und Florian Weiss ziehen exakt die "Promis" in den australischen Busch, die zuvor als Kandidaten gehandelt wurden Los geht's am 13. Januar , wenn Sonja Zietlow und Daniel Hartwich die Kandidaten in Australien in Empfang nehmen. Und einige Promis liefern schon vor der ersten Folge derbe Sprüche: "Mallorca-Jens ist berühmtberüchtigt, daher denke ich, dass die in Australien einen Schreck kriegen werden und sich verpissen", kündigt Jens Büchner an, der als Auswanderer in der Vox-Sendung " Goodbye Deutschland " so etwas wie Kult-Status erreicht hat.Gemeint sind übrigens nicht seine Konkurrenten im Camp, sondern die möglichen Herausforderungen in den Dschungelprüfungen: "Ich habe schon so viel Scheiße gefressen, da kommt es auf zwei, drei Kakerlaken auch nicht mehr an", so der 47-Jährige. Beste Voraussetzungen also.Anspruch auf den Dschungelthron erhebt derweil Gina-Lisa Lohfink: "Wenn ich etwas anfange, bringe ich es auch zu Ende", verkündet das Model und bejaht die Frage, ob sie Dschungekönigin werden wolle. Früher hätte sie sich das zwar nie zugetraut, aber inzwischen habe sie "riesengroßen Respekt vor den Aufgaben". TV-Maklerin Hanka Rackwitz geht hingegen aus ganz anderen Gründen in den Dschungel: "Mein Tag ist zu 82 Prozent durch Zwänge bestimmt. Das ist kein schönes Gefühl, weil man gegen seinen Willen und gegen seine Überzeugungen handelt." Und um diese Zwänge zu bekämpfen "muss ich Zwangshandlungen durchführen, die hinten und vorne keine Logik haben." Logisch, oder?Wer ebenfalls in den Dschungel zieht und glaubt, schon am achten oder neunten Tag "völlig aufgebraucht" im Schlamm zu liegen, sehen Sie hier in unserer Bildergalerie